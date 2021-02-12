В Госдуме сочли возможным скорое снижение ключевой ставки

Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU - Глава комитета Госдумы РФ по финансовому рынку Анатолий Аксаков считает, что с учетом оптимистичных прогнозов по инфляции и ряда других факторов ЦБ может в ближайшей перспективе принять решение о снижении ключевой ставки.

"Банк России принял взвешенное решение о сохранении ключевой ставки на уровне 4,25% годовых, которое учитывает текущую динамику спроса и цен и инфляционные ожидания граждан и бизнеса", - сказал он журналистам. "Вместе с тем, сохраняется возможность принятия решения о снижении ключевой ставки в ближайшей перспективе с учетом достаточно оптимистичных прогнозов экспертов по поводу инфляции в этом году, сохранения стабильной ситуации на финансовом рынке и продолжения восстановительного роста экономики", - считает Аксаков.

В пятницу, 12 февраля, совет директоров Банка России принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 4,25% годовых. Аналитики ожидали именно такого решения. Последний раз Банк России снижал ключевую ставку в июле 2020 года - на 25 базисных пунктов, до ее нынешнего уровня в 4,25%. В сентябре, октябре и декабре ЦБ оставил ключевую ставку неизменной.

ЦБ отмечает, что темп роста цен в декабре и январе сохранялся на повышенном уровне. Повышательное давление на цены продолжают оказывать сохраняющиеся ограничения со стороны предложения. При этом восстановление спроса происходит быстрее и носит более устойчивый характер, чем ожидалось ранее.

Регулятор также обращает внимание на то, что инфляционные ожидания населения и бизнеса пока остаются на повышенном уровне. Ускоряющиеся темпы вакцинации, а также ожидания дополнительных мер бюджетной поддержки в отдельных странах способствуют росту цен на финансовых и товарных рынках.

В этих условиях дезинфляционные риски перестали преобладать на годовом горизонте, отмечает ЦБ.

Банк России повысил прогноз по инфляции на 2021 год с 3,5-4,0% до 3,7-4,2%. В дальнейшем по-прежнему ожидает инфляцию вблизи 4%.

Что касается будущей направленности денежно-кредитной политики, то Банк России планирует при развитии ситуации в рамках базового прогноза определять сроки и темпы возврата к нейтральной политике.