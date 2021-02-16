Греф назвал появление цифрового рубля "неизбежным будущим"

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - Появление цифрового рубля является трендом, с которым бесполезно бороться, вопрос в модели его внедрения, считает президент - председатель правления Сбербанка Герман Греф.

"Это тренд, с которым бессмысленно бороться, все равно этим закончится. С трендами бороться нельзя, их можно приостанавливать, можно ускорять", - сказал Греф журналистам во вторник.

"Мне кажется, цифровой рубль - это то, чем Центральный банк очень правильно занимается, неизбежное будущее. Вопрос в модели его внедрения. Это то, что сейчас дискутируется. Я бы не хотел пока давать какие-то оценки", - добавил он.

По его словам, Сбербанк сейчас ведет активный диалог с регулятором по этому вопросу. "Мы договорились, в том числе с руководством Центрального банка, провести отдельную встречу на эту тему, взвесить плюсы и минусы всех вариантов", - отметил Греф.

Цифровой рубль

Банк России в октябре 2020 года опубликовал консультативный доклад о цифровом рубле. Регулятор рассматривает возможность расширения системы денежного обращения, дополнив две формы российского рубля (наличную и безналичную) третьей - цифровой. Граждане получат возможность зачислять цифровые рубли в свои электронные кошельки и пользоваться ими как в онлайн, так и в офлайн-режиме. Решение о выпуске цифрового рубля еще не принято, его пилотный запуск возможен к концу этого года.

Банковское сообщество указало на ряд возможных негативных последствий для их деятельности от внедрения цифрового рубля, оценило эти риски как высокие и острой необходимости в быстром запуске этого проекта не увидело. Такой результат показал опрос участников Ассоциации банков России (Ассоциации "Россия").

До этого крупнейший российский банк также указал на возможные риски. Зампред правления Сбербанка Анатолий Попов в декабре 2020 года заявил, что спустя три года после запуска цифрового рубля в него могут быть переведены порядка 2-4 трлн рублей, соответственно, эти же средства перестанут быть доступными для кредитования, что в конечном итоге приведет к дефициту ликвидности и как следствие к росту ставок. Отток ликвидности в 2-4 трлн рублей, по мнению Сбербанка, может привести к структурному дефициту ликвидности в размере до 2 трлн рублей, ставки межбанковского рынка заимствований превысят ключевую в среднем на 20 базисных пунктов.