Торговый дом "Кремлевский" отсудил 3 млн рублей у мясокомбината

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - Президиум Суда по интеллектуальным правам (СИП) подтвердил решение судов нижестоящих инстанций о взыскании с Малаховского мясокомбината 2,9 млн рублей в пользу ФГУП "Торговый дом "Кремлевский" Управделами президента России. Компенсация присуждена за использование для колбасы товарного знака "Кремлевский".

СИП 20 ноября отказал мясокомбинату в приостановке исполнения судебных актов до рассмотрения кассационной жалобы, следует из картотеки суда.

Арбитражный суд Московской области 14 апреля 2020 года удовлетворил иск ТД "Кремлевский".

Десятый арбитражный апелляционный суд подтвердил это решение в августе.

ФГУП является правообладателем словесного товарного знака "Кремлевский" (№283007), зарегистрированного для 29-го (колбасные изделия, сосиски) класса МКТУ.

Малаховский мясокомбинат в период с 2016 по 2019 год высускал сервелат "Кремлевский".

Суды пришли к выводу о том, что подмосковный комбинат нарушил право ФГУП на товарный знак "Кремлевский".

По информации на сайте ТД "Кремлевский", предприятие создано в 2000 году. Торговый дом является правообладателем 92 товарных знаков, включающих словесный элемент "Кремлевский" и производные от него словосочетания. Предоставление прав на использование товарных знаков производится в рамках лицензионных соглашений на территории Российской Федерации и за рубежом.

ООО "Малаховский мясокомбинат" зарегистрировано 25 апреля 2000 года в Люберецком районе Московской области. Выпускает продукцию из мяса и птицы.