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Торговая палата США предупредила о последствиях разрыва связей с КНР

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - Рост напряженности в отношениях с Китаем может иметь серьезные последствия для американских компаний и в худшем случае даже парализовать целые отрасли экономики, предупреждает Торговая палата США.

По оценкам организации, полное прекращение торговли с КНР будет стоить авиационной промышленности Соединенных Штатов потери от $38 млрд до $51 млрд ежегодных продаж. В результате от 167 тыс. до 225 тыс. рабочих мест окажутся под угрозой.

Аналогичным образом полупроводниковая промышленность лишится выручки на сумму $83 млрд и 124 тыс. рабочих мест, говорится в докладе под названием "Понимание разрыва США и Китая ("Understanding U.S.-China Decoupling").

В докладе изложены различные сценарии развития событий, вплоть до полного разрыва экономических связей между двумя крупнейшими экономиками мира, что может случиться только в случае настоящей войны, отмечает The Wall Street Journal.

Тем не менее, Торговая палата США считает необходимым рассматривать крайние случаи, чтобы обратить внимание директивных органов на издержки торговой войны с Китаем.

Месяц назад Торговая палата Европейского союза в КНР опубликовала похожий доклад, в котором предупредила членов организации о возможном сохранении разногласий между США и Китаем, являющихся важными рынками для европейских компаний. Членам Торговой палаты ЕС следует рассмотреть вопрос о диверсификации производства за пределами Китая, говорилось в докладе.

Китай США Торговая палата США

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