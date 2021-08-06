Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 02:58Заразились
на 05.08В России 6 379 904+23 120В мире 200 877 151+640 186
Борьба13:30Мужчины, Финал  Россия ИндияПодробнееЛёгкая атлетика13:20Женщины, Финал  США Россия ВеликобританияПодробнееБорьба13:30Мужчины, Бои за 3-е место  Россия Сан-МариноПодробнее

Бизнес в США призвал возобновить торговые переговоры с Китаем

Бизнес в США призвал возобновить торговые переговоры с Китаем
Контейнеры в порту Лос-Анджелеса. Архивное фото
Фото: Mario Tama/Getty Images

Москва. 6 августа. INTERFAX.RU - Группа влиятельных американских бизнесменов обратилась к администрации с призывом возобновить переговоры с Китаем и снизить тарифы на импорт, которые, по их мнению, тормозят развитие экономики США, пишет The Wall Street Journal.

В письме, направленном торговому представителю США Кэтрин Тай и министру финансов Джанет Йеллен, бизнесмены утверждают, что Пекин выполнил "важные контрольные показатели и обязательства" по заключенному предыдущей администрацией с Китаем торговому соглашению, включая открытие рынков для финансовых учреждений США и снижение некоторых нормативных барьеров для экспорта сельскохозяйственной продукции США в Китай.

"Торговая повестка дня, ориентированная на работников, должна учитывать затраты, которые тарифы США и Китая налагают на американцев, и отменять тарифы, которые наносят ущерб интересам США", - цитирует издание выдержки из письма.

The Wall Street Journal пишет, что содержание письма "отражает растущее разочарование ряда американских корпораций темпами пересмотра администрацией торговой и экономической политики в отношении Китая".

"Мы хотим выразить нашу поддержку дальнейшему взаимодействию с Китаем по торгово-экономическим вопросам", - говорится в письме.

Его авторы считают, что администрация США должна начать переговоры по вопросам, которые не вошли в первую фазу сделки, включая государственные субсидии, государственные закупки, кибербезопасность и цифровую торговлю. Кроме того, деловые круги призывают торговое представительство США предоставить компаниям исключения в тарифах на ряд товаров и начать процесс снижения тарифов на китайские товары в целом.

Они в то же время отметили: "Мы признаем, что полное урегулирование тарифов маловероятно, если Китай не добьется существенного прогресса по основным вопросам", - говорится в письме.

Бывший президент США Дональд Трамп резко негативно оценивал торговые отношения США и Китая еще во время предвыборной кампании из-за дефицита баланса торговли. Во время своего президентства он ввел ряд тарифов на китайские товары. В январе 2020 года Вашингтон и Пекин заключили первую фазу торгового соглашения, которое предусматривало наращивание Китаем закупок американских товаров, усиление защиты прав на интеллектуальную собственность, а также снятие регулятивных барьеров в сфере торговли сельхозпродукцией и в сфере финансовых услуг. Ко второй фазе переговоров стороны так и не перешли.

США Китай Джо Байден

Новости по теме

Новости

Цена газа в Европе достигла $520 за тысячу кубометров

Цена газа в Европе достигла $520 за тысячу кубометров

Поставки газа по "Ямалу-Европе" упали в 2 раза на фоне аварии на ГПЗ "Газпрома"

Поставки газа по "Ямалу-Европе" упали в 2 раза на фоне аварии на ГПЗ "Газпрома"

"Роснефть" в период пикового спроса изменила график ремонтов НПЗ

"Роснефть" в период пикового спроса изменила график ремонтов НПЗ

Число быстрорастущих российских компаний увеличилось почти на 25% и превысило тысячу

Число быстрорастущих российских компаний увеличилось почти на 25% и превысило тысячу

ВТБ устранил проблемы в работе интернет-банка

Клиенты ВТБ столкнулись с проблемами в работе сервиса "ВТБ Онлайн"

Проверки авиатоплива обнаружили в половине проб опасные для самолетов примеси

Индексы США снизились на слабых данных по рынку труда

Индексы США снизились на слабых данных по рынку труда

Европейские фондовые рынки выросли вслед за акциями технологических компаний

Цены на АЗС растут 11 недель подряд почти по всей России

Цены на АЗС растут 11 недель подряд почти по всей России
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');