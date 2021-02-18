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Средства физлиц в банках РФ в январе снизились на 2,7%

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - Средства юридических лиц в российских банках в январе 2021 года выросли на 0,5% (или на 165 млрд рублей) - до 33,153 трлн рублей, физлиц снизились на 2,7% (или на 881 млрд рублей) - до 32,171 трлн рублей, следует из обзора ЦБ РФ "О развитии банковского сектора".

ЦБ отмечает, что средства корпоративных клиентов выросли за счет увеличения валютных остатков (+266 млрд рублей в рублевом эквиваленте, или 2,2%), в то время как рублевые снижались (-101 млрд рублей, или 0,5%). Рост был обусловлен привлечением крупных депозитов от компаний нефтегазовой отрасли. Средства организаций более активно росли у других крупных банков из числа топ-100 (+2,3%), чем у системно значимых кредитных организаций (СЗКО, +0,2%).

Сокращение вкладов физлиц является традиционным для января (на фоне роста расходов из-за праздников), напоминает Банк России.

Счета эскроу физических лиц, характеризующие вложения населения в недвижимость, в январе 2021 года выросли не так существенно, как в прошлые месяцы, на 62 млрд рублей. Наряду с упавшими объемами выдачи ипотеки это указывает на сокращение продаж квартир. "Это, скорее всего, связано с длительными праздниками, так что в последующие месяцы стоит ждать усиления роста", - считает регулятор.

Объем задолженности банков перед ЦБ в январе вырос на 497 млрд рублей, или 13,8%, в основном по репо под залог ОФЗ.

Общий объем привлеченных государственных средств изменился в январе незначительно, прирост составил всего 22 млрд рублей (+0,5%).

ЦБ РФ

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