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Пресс-службу Сбербанка возглавит Полина Тризонова

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - Исполняющей обязанности руководителя пресс-службы Сбербанка назначена Полина Тризонова, работающая в группе свыше 10 лет, говорится в сообщении кредитной организации.

Тризонова с 2010 по 2012 год была руководителем пресс-службы БПС-Сбербанка (дочерний банк в Белоруссии). В 2012 году она перешла в пресс-службу российского Сбербанка. С 2019 года Тризонова руководила коммуникационным сопровождением корпоративно-инвестиционного и розничного бизнеса.

Ранее пресс-службу Сбербанка возглавляла София Иванова, она покинула кредитную организацию в начале февраля. Иванова пришла в Сбербанк в мае 2020 года.

Пресс-службу Сбербанка в свое время возглавляли Анна Козловская, Кирилл Бабаев, Юрий Ровенский, Ирина Кибина, а также неоднократно Александр Базиян.

Сбербанк Полина Тризонова

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