Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 18:02Заразились
на 19.02В России 4 139 031+13 433В мире 110 306 030+403 171

Переговоры с Турцией о поставке новой партии С-400 не замораживались

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Переговоры с Турцией о поставке дополнительной партии систем противовоздушной обороны (ПВО) С-400 "Триумф" не заморожены, сообщил "Интерфаксу" глава "Рособоронэкспорта" Александр Михеев.

"Никаких замороженных переговоров по поставкам С-400 у "Рособоронэкспорта" нет и не было", - сказал он, отвечая на вопрос, заморожены ли переговоры о поставке Турции второй партии С-400.

В миреТурция в конце января намерена обсудить с РФ дальнейшие поставки С-400Читать подробнее

Как сообщал "Интерфакс", Турция купила у России четыре дивизиона С-400. 23 октября 2019 года "Рособоронэкспорт" сообщил, что Россия выполнила этот контракт досрочно, поставив Турции все элементы систем С-400, включая ракеты.

Россия поставила Турции системы С-400 на $2,5 млрд, сообщил в июле 2020 года глава "Ростеха" Сергей Чемезов.

Глава ФСВТС России Дмитрий Шугаев в марте 2020 года в интервью "Интерфаксу" сказал, что Россия рассчитывает в обозримом будущем договориться о поставке Турции дополнительной партии С-400.

С-400 "Триумф" - зенитная ракетная система дальнего действия (АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей").

Турция Россия С-400 Рособоронэкспорт

Новости по теме

Новости

"Газпром" резко снизил транзит через Украину

Глубоко эшелонированное ралли. Обзор

Глубоко эшелонированное ралли. Обзор

Капитализация биткойна приблизилась к $1 трлн

Капитализация биткойна приблизилась к $1 трлн

Холдинг Вексельберга заинтересовался аэропортом Оренбурга

Холдинг Вексельберга заинтересовался аэропортом Оренбурга

Москва и Минск подписали соглашение о перевалке нефтепродуктов через порты РФ

Кабмин сообщил о планах продлить льготную ипотеку с новыми механизмами

Ледяной апокалипсис в Техасе подстегивает цены на газ в Европе

Ледяной апокалипсис в Техасе подстегивает цены на газ в Европе

"СИБУР" нанял для инноваций экс-менеджеров Bayer, Ineos, Total и Pepsi

"АвтоВАЗ" получил годовой убыток в 196 млн евро

"АвтоВАЗ" получил годовой убыток в 196 млн евро
Пандемия коронавируса

Московским священникам потребовалась материальная помощь патриархии

Московским священникам потребовалась материальная помощь патриархии
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');