Переговоры с Турцией о поставке новой партии С-400 не замораживались

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Переговоры с Турцией о поставке дополнительной партии систем противовоздушной обороны (ПВО) С-400 "Триумф" не заморожены, сообщил "Интерфаксу" глава "Рособоронэкспорта" Александр Михеев.

"Никаких замороженных переговоров по поставкам С-400 у "Рособоронэкспорта" нет и не было", - сказал он, отвечая на вопрос, заморожены ли переговоры о поставке Турции второй партии С-400.

Как сообщал "Интерфакс", Турция купила у России четыре дивизиона С-400. 23 октября 2019 года "Рособоронэкспорт" сообщил, что Россия выполнила этот контракт досрочно, поставив Турции все элементы систем С-400, включая ракеты.

Россия поставила Турции системы С-400 на $2,5 млрд, сообщил в июле 2020 года глава "Ростеха" Сергей Чемезов.

Глава ФСВТС России Дмитрий Шугаев в марте 2020 года в интервью "Интерфаксу" сказал, что Россия рассчитывает в обозримом будущем договориться о поставке Турции дополнительной партии С-400.

С-400 "Триумф" - зенитная ракетная система дальнего действия (АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей").