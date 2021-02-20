ЦБ РФ ожидает восстановления мировой экономики до конца года

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Ведущие мировые экономики отыгрывают потери из-за пандемии COVID-19 быстрее ожиданий, отрицательный разрыв выпуска практически исчезнет к концу года, полагает Банк России.

"Предполагается, что пиковое значение прироста новых случаев заражений коронавирусом и сопутствующих ограничений придется на IV квартал 2020 - I квартал 2021 гг., доступность разных вакцин широкому кругу населения увеличится и процессы активного восстановления внешних экономик завершатся уже к концу 2021 г., в то время как ранее предполагалось наличие существенного отрицательного разрыва выпуска до конца прогнозного горизонта", - говорится в докладе о денежно-кредитной политике, опубликованном ЦБ в субботу.

"Масштабные меры бюджетной поддержки, реализованные во многих крупных экономиках (таких, например, как Великобритания, Германия, Италия, США, Япония) позволили избежать глубокого спада, прогнозируемого в середине прошлого года. К тому же постепенная адаптация населения и бизнеса к условиям пандемии, точечность повторных ограничений, вводимых в странах во время усиления распространения вируса в конце III - IV квартале прошлого года, а также начало массовой вакцинации населения способствовали закреплению начавшихся процессов восстановления мировой экономики", - сказано в докладе.

Согласно обновленной траектории, разрыв внешнего выпуска останется отрицательным до конца прогнозного горизонта, но уже с IV квартала 2021 г. его значения "перейдут в околонулевую область", отмечает ЦБ. Основной фактор сохранения отрицательного разрыва внешнего выпуска - ситуация в еврозоне, пострадавшей сильнее других макрорегионов (например, США и Китай) от всплеска заражений коронавирусом в конце года, испытывающей трудности с распространением вакцины и при этом агрегированно выделяющей значительно меньший объем бюджетной поддержки экономике по сравнению с США.

Учитывая более активную динамику зарубежной экономики, ЦБ переоценил темп прироста российского экспорта в 2021 г. до 1,1-3,1%, тогда как ранее прогноз предусматривал и возможность падения (диапазон от минус 0,8% до плюс 1,2%).