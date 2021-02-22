Цена газа в Европе ушла ниже уровня $200/тыс. куб. м

Москва. 22 февраля. INTERFAX.RU - Спотовая цена газа в Европе ушла ниже $200 за тысячу кубометров на фоне сильной оттепели. После морозного фронта "Зверь с Востока 2" Европу накрыла волна небывало теплого воздуха. Температура растет уже неделю и в среду воздух прогреется до почти летнего уровня.

На нидерландском хабе TTF, который задает ценовой тренд по всему миру, цена газа с поставкой во вторник снизилась до $199 за тысячу кубометров.

Таким образом, в ходе текущей зимы выше $200 котировки голубого топлива держались два месяца - с последней декады декабря. За это время был взлет до $335 в середине января. В среднем зимние цены на TTF складываются следующим образом: $202 за декабрь, $257 за январь и промежуточный итог $223 за тысячу кубометров за февраль.

В бюджет "Газпрома" на 2021 год заложена средняя цена экспорта газа в дальнее зарубежье в $170 за тысячу кубов. Более 60% продаж "Газпрома" в Европу сейчас осуществляются по спотовым ценам "на месяц вперед", остальные - с привязкой к цене на нефть, по более длинным фьючерсам, спотовым ценам на газ и гибридному механизму.

Уровень запасов газа в подземных хранилищах Европы тем временем достиг в среднем 38,52%-ного уровня наполненности. Это на 5,6 процентного пункта ниже среднего показателя за предыдущие пять лет.

Поступление газа с терминалов СПГ в газотранспортную сеть Европы в феврале хоть и снижается в годовом выражении на треть, но оно все же примерно в полтора раза выше, чем в январе.