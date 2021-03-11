Газ в Европе за первую декаду марта подорожал на 10%

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Москва. 11 марта. INTERFAX.RU - Цена газа на главном спотовом хабе Европы - нидерландском TTF - выросла до $220 за тысячу кубометров с поставкой в четверг с минимума за 2021 год в $198 в последние дни февраля.

С начала года средняя цена контракта "на день вперед" на TTF составила $234 за тысячу кубометров.

В бюджет "Газпрома" на 2021 год заложена средняя цена экспорта газа в дальнее зарубежье в $170 за тысячу кубов. Более 60% продаж "Газпрома" в Европу сейчас осуществляются по спотовым ценам "на месяц вперед", остальные - с привязкой к цене на нефть, по более длинным фьючерсам, спотовым ценам на газ и гибридному механизму.

Взлет CO2

Цена газа поддерживается более суровым, чем изначально сообщалось, прогнозом погоды на предстоящую неделю и ралли цен квот на выбросы CO2.

Bloomberg отмечает, что спекулянты делают ставку на то, что европейские политики будут форсировать достижение климатических целей. Помимо промышленных предприятий к ралли на рынке подключились хедж-фонды, и трейдеры отмечают риск формирования спекулятивного пузыря на углеродном рынке.

Рост цены на квоты CO2 также бьет по экономике главного конкурента газа в энергетическом балансе - угольной генерации.

Хранилища

Тем временем уровень запасов в подземных хранилищах Европы ушел ниже одной трети от максимальной вместимости - на утро вторника он опустился до 33,27%. Это на 4,9 процентного пункта ниже среднего показателя за последние пять лет.

По данным портала Gas Infrastructure Europe, запасы газа в Германии (на главном газовом рынке Европы) снизились до 27,65%, в Австрии - до 33,47%, Чехии - 32,51%, Польше - 42,70%, Франции - до 18,98% (минимальный уровень среди стран региона), на Украине - до 41,48%.

Отбор газа из ПХГ Европы продолжается примерно до конца марта (в 2020 году нетто-отбор сменился нетто-закачкой 3 апреля, в 2019 году - 22 марта). Отбор газа из ПХГ Европы за IV квартал 2020 года и I квартал 2021 года можно прогнозировать на уровне 84,6 млрд кубометров, что должно стать новым рекордом после отбора за зимние кварталы 2017-2018 годов (79,861 млрд кубометров). Отбор газа за теплый зимний сезон 2019-2020 годов был равен всего 47,9 млрд кубометров.