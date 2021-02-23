Из-за аварии в Оренбуржье приостановлена поставка газа в Казахстан

Москва. 23 февраля. INTERFAX.RU - Транзит газа через ГИС "Алексеевка" на территорию Казахстана прекращен после падения давления газа в магистральном газопроводе Оренбург-Новопсков утром 23 февраля, говорится в сообщении Минэнерго РФ.

В сообщении ведомства отмечается, что было зафиксировано падение давления газа в магистральном газопроводе Оренбург-Новопсков (ООО "Газпром трансгаз Екатеринбург"). После этого было отключен участок 51 - 123 км газопровода Оренбург-Новопсков.

"Падение газа продолжилось по магистральному газопроводу "Союз". В 08:49 персоналом отключен участок газопровода от нулевого до 123 километра магистрального газопровода "Союз". Прекращен транзит газа через ГИС "Алексеевка" на территорию Республики Казахстан", - говорится в сообщении.

По данным Минэнерго РФ, давление газа упало из-за повреждения на 108-м километре газопровода "Союз" с последующим возгоранием газа. В настоящее время происходит выгорание газа на поврежденном участке.

Отмечается, что газоснабжение потребителей осуществляется из баллона газопровода "Оренбург-Новопсков".

Ранее со ссылкой на пресс-службу губернатора Оренбургской области сообщалось, что участок, где произошла авария, находится вдалеке от населенных пунктов, жертв и разрушений из-за взрыва на магистральном газопроводе нет.

Это уже третья авария на объектах магистрального транспорта "Газпрома" с начала года. Открыла счет авариям 2021 года утечка газа из магистрального газопровода "Пермь - Горький-1" в январе. 21 февраля пожар произошел на газопроводе в Качканаре Свердловской области.