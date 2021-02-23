Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 11:29Заразились
на 23.02В России 4 189 153+11 823В мире 111 721 885+288 787

Из-за аварии в Оренбуржье приостановлена поставка газа в Казахстан

Москва. 23 февраля. INTERFAX.RU - Транзит газа через ГИС "Алексеевка" на территорию Казахстана прекращен после падения давления газа в магистральном газопроводе Оренбург-Новопсков утром 23 февраля, говорится в сообщении Минэнерго РФ.

В сообщении ведомства отмечается, что было зафиксировано падение давления газа в магистральном газопроводе Оренбург-Новопсков (ООО "Газпром трансгаз Екатеринбург"). После этого было отключен участок 51 - 123 км газопровода Оренбург-Новопсков.

"Падение газа продолжилось по магистральному газопроводу "Союз". В 08:49 персоналом отключен участок газопровода от нулевого до 123 километра магистрального газопровода "Союз". Прекращен транзит газа через ГИС "Алексеевка" на территорию Республики Казахстан", - говорится в сообщении.

В РоссииВзрыв на федеральном газопроводе произошел в Оренбургской областиЧитать подробнее

По данным Минэнерго РФ, давление газа упало из-за повреждения на 108-м километре газопровода "Союз" с последующим возгоранием газа. В настоящее время происходит выгорание газа на поврежденном участке.

Отмечается, что газоснабжение потребителей осуществляется из баллона газопровода "Оренбург-Новопсков".

Ранее со ссылкой на пресс-службу губернатора Оренбургской области сообщалось, что участок, где произошла авария, находится вдалеке от населенных пунктов, жертв и разрушений из-за взрыва на магистральном газопроводе нет.

Это уже третья авария на объектах магистрального транспорта "Газпрома" с начала года. Открыла счет авариям 2021 года утечка газа из магистрального газопровода "Пермь - Горький-1" в январе. 21 февраля пожар произошел на газопроводе в Качканаре Свердловской области.

Оренбургская область Казахстан Минэнерго Газпром

Новости по теме

Новости

Транзит российского газа через Украину упал до минимума за год

Транзит российского газа через Украину упал до минимума за год

Ритейлер Fix Price подтвердил планы провести IPO на Лондонской бирже

Nord Stream 2 AG подала запрос на строительство газопровода в водах ФРГ

Nord Stream 2 AG подала запрос на строительство газопровода в водах ФРГ

Тиньков признался, что не рискнет купить акции убыточных Ozon и Tesla

Банк России раскритиковал ручное регулирование цен

Ритейлер Fix Price получил листинг на "Московской бирже"

Ритейлер Fix Price получил листинг на "Московской бирже"

Реформу банкротства форсируют, не сняв все противоречия. Обзор

Реформу банкротства форсируют, не сняв все противоречия. Обзор

Биржевые цены на бензины за неделю выросли на 3%

Страховщики указали на слабые места проекта о страховании ответственности директоров

Страховщики указали на слабые места проекта о страховании ответственности директоров

Вице-премьер Борисов предложил оборонным предприятиям выходить на биржи

Вице-премьер Борисов предложил оборонным предприятиям выходить на биржи
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');