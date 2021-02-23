Ликвидирована утечка газа на магистральном газопроводе в Оренбуржье

Москва. 23 февраля. INTERFAX.RU - Утечка газа, произошедшая в результате прорыва магистрального газопровода в Оренбургской области, ликвидирована, сообщила пресс-служба главы региона.

В сообщении отмечается, что газ пустили по запасной схеме. По предварительным оценкам, на ремонт участка потребуется два дня.

По информации главы региона Дениса Паслера, слова которого приводит пресс-служба, организован подвоз компримированного природного газа для снабжения населенных пунктов.

Днем в Оренбургской области ожидается до 20 градусов ниже нуля, сообщается на сайте Приволжского УГМС. Предстоящей ночью в регионе температура воздуха может опуститься ниже минус 25 градусов.

Ранее со ссылкой на пресс-службу губернатора Оренбургской области сообщалось, что участок, где произошла авария, находится вдалеке от населенных пунктов, жертв и разрушений из-за взрыва на магистральном газопроводе нет.

Это уже третья авария на объектах магистрального транспорта "Газпрома" с начала года. Открыла счет авариям 2021 года утечка газа из магистрального газопровода "Пермь - Горький-1" в январе. 21 февраля пожар произошел на газопроводе в Качканаре Свердловской области.

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