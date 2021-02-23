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Взрыв на магистральном газопроводе произошел в Оренбургской области

Москва. 23 февраля. INTERFAX.RU - В Илекском районе Оренбургской области во вторник произошел взрыв на федеральном магистральном газопроводе, говорится в сообщении пресс-службы главы региона.

По предварительной информации, газопровод принадлежит ООО "Газпром трансгаз Екатеринбург".

"На место выехали спасатели, региональные службы, специалисты Минприроды области, газовики, экологи. Сейчас идет мобилизация сил для ликвидации аварии", - говорится в сообщении.

В 13:00 по местному времени (11:00 мск) началось заседание межведомственного штаба для выработки мер по ликвидации ЧС. Работу служб координирует губернатор Денис Паслер.

В сообщении пресс-службы губернатора говорится, что жертв и разрушений из-за взрыва нет. Участок, где произошла авария, находится вдалеке от населенных пунктов.

"По уточненной информации, это ответвление от газопровода Оренбург-Новопсков. Магистральный газопровод предназначен для снабжения Илекского района, части Оренбургского района, части Соль-Илецкого района и транспортировки газа в Казахстан", - говорится в сообщении.

Это уже третья авария на объектах магистрального транспорта "Газпрома" с начала года.

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