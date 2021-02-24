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"Газпром" освободил Румынию от транзитных обязательств до 2023 года

Москва. 24 февраля. INTERFAX.RU - ООО "Газпром экспорт" и румынский газотранспортный оператор SNTGN Transgaz SA договорились о досрочно расторгнуть контракт на транзит газа, который был заключен на срок до конца 2023 года. Об этом сообщила румынская сторона.

Соглашение о расторжении контракта "обеспечивает получение оставшихся сумм, подлежащих выплате по существующему контракту", подчеркивает транзитный оператор.

Румыния была частью западного газотранспортного коридора, по которому российский газ шел на юг Европы (через Украину, Молдавию, Румынию, Болгарию, на запад Турции, Грецию и другие страны региона). С запуском "Турецкого потока" в начале января 2020 года транзит газа через Румынию прекратился. Исключение составила неделя в июне, когда на "Турецком потоке" "Газпром" проводил профилактику. С запуском "Турецкого потока" и Румыния начала получать российский газ по новому маршруту - из Болгарии.

Расторжение контракта создает основу для заключения со смежными газотранспортными операторами соглашений о присоединении для точек приема-сдачи "Исакча" и "Негру-Вода / Кардам" на границах с Украиной и Болгарией для бронирования участниками рынка, отмечается в релизе.

Transgaz отмечает, что "интенсивные переговоры" проводились с участием Энергетического директората Европейской комиссии (DG-ENER).

Газпром Румыния SNTGN Transgaz Турецкий поток

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