ВТБ спрогнозировал прибыль на 2021 год в диапазоне 250-270 млрд руб.

Москва. 25 февраля. INTERFAX.RU - ВТБ в 2021 году ждет роста чистой прибыли по МСФО до 250-270 млрд рублей и нормализации стоимости риска на уровне 2019 года, сообщил журналистам член правления банка Дмитрий Пьянов.

ВТБ в четверг опубликовал результаты по МСФО за 2020 год, где показал снижение чистой прибыли в 2,7 раза - до 75,3 млрд рублей.

"Мы прогнозируем, что цель по чистой прибыли на 2021 год составит 250-270 млрд рублей", - отметил Пьянов.

В планах ВТБ - наращивать кредитование юрлиц на уровне рынка, который, по прогнозам банка, вырастет в этом году на 5%. В сегменте физлиц банк хочет расти быстрее рынка, который, как ожидает ВТБ, увеличится на 10%.

"Мы будем ожидать некоторое снижение чистой процентной маржи, но она будет снижаться меньшими темпами, чем у конкурентов. Наши ожидания по целевой чистой процентной марже в 2021 году - около 3,4-3,5% годовых (3,8% в 2020 году - ИФ)", - сказал Пьянов.

Нормализованная стоимость риска с учетом резервов по итогам 2021 года ожидается на уровне около 0,9% против 1,9% в 2020 году. Кроме того, банк планирует распустить резервы, созданные в рамках макропоправки по стандарту МСФО 9 (совокупно 16 млрд рублей), что снизит стоимость риска еще на 10 базисных пунктов.

"Мы не надеемся, что за весь 2021 год восстановление экономики приведет к уменьшению значений NPL до уровня конца 2019 года, поэтому, по сути, это будет выше 4,7%, но будет какая-то стабилизация. И вы знаете, что у нас внутри NPL есть один особый NPL - это кредит компании "Открытие промышленные инвестиции", который, мы надеемся, каким-то образом будет урегулирован. Поэтому где-то на уровне чуть выше 5% мы можем остановиться по итогам 2021 года (5,7% по итогам 2020 года - ИФ)", - сказал Пьянов.

Топ-менеджер заявил, что ВТБ в 2020 году уже отразил обесценение непрофильных активов (всего на сумму 126 млрд рублей) и не ждет потерь по этой статье в 2021 году.

Пьянов также сообщил, что в этом году операционные расходы ВТБ вырастут на 10% против роста на 6% в 2020 году из-за расходов на цифровую трансформацию, но банк таргетирует показатель cost-to-income (соотношение расходов к доходам - ИФ) в пределах 40%.