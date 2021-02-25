Рынок акций РФ к вечеру сбавил темпы роста из-за забуксовавшей нефти

Москва. 25 февраля. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ к вечеру в четверг сбавил темпы роста из-за забуксовавшей на подъеме нефти (Brent стоит $67 за баррель) и просевших фондовых фьючерсов в США; акции "Норникеля" растеряли весь рост с начала года в результате трехдневных распродаж из-за негативных корпоративных новостей.

К 16:35 индекс МосБиржи составил 3396,83 пункта (+0,3%, утром индекс поднимался к 3429 пунктам), индекс РТС - 1448,25 пункта (+0,2%); цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" выросли в пределах 4,6%.

Доллар стоит 73,87 рубля (+0,33 рубля), золото - $1779,1 за унцию (-1,1%).

Подорожали акции "Северстали" (+4,6%), ГДР TCS Group (+3,9%), "Роснефти" (+2,7%), "НЛМК" (+2,5%), банка ВТБ (+2,2%), "АЛРОСА" (+1,8%), "Россетей" (+1,8%), "Татнефти" (+1,5%), "ММК" (+1,4%), "Газпрома" (+1,1%), "ЛУКОЙЛа" (+1,1%), Сбербанка (+1,1% и +0,7% "префы"), "Газпром нефти" (+1,1%), "ФСК ЕЭС" (+1,1%), АФК "Система" (+1%), UC Rusal (+0,8%), "РусГидро" (+0,7%), "Интер РАО" (+0,5%), "Яндекса" (+0,3%), "Московской Биржи" (+0,2%), "МТС" (+0,2%), "Аэрофлота" (+0,1%), "Сургутнефтегаза" (+0,1%), ПАО "Полюс" (+0,1%).

Поддержку акциям ВТБ оказали отчет по МСФО за 2020 год и прогнозы банка по увеличению прибыли в 2021 году.

ВТБ в IV квартале 2020 года сократил чистую прибыль по МСФО в 4,5 раза по сравнению с результатом за аналогичный период 2019 года, до 16,2 млрд рублей, свидетельствует отчетность группы. В целом за 2020 год чистая прибыль группы составила 75,3 млрд рублей, что в 2,7 раза ниже результата 2019 года.

Опубликованные результаты оказались чуть лучше консенсус-прогноза "Интерфакса" и опубликованного ранее прогноза менеджмента по годовой прибыли в 70-75 млрд рублей. Опрошенные "Интерфаксом" аналитики прогнозировали прибыль ВТБ за квартал на уровне 16,1 млрд рублей и 75,2 млрд рублей по итогам года.

По словам члена правления ВТБ Дмитрия Пьянова, в 2021 году банк ждет роста чистой прибыли по МСФО до 250-270 млрд рублей и нормализации стоимости риска на уровне 2019 года. "Мы прогнозируем, что цель по чистой прибыли на 2021 год составит 250-270 млрд рублей", - сообщил он.

EBITDA ПАО "Полюс" в IV квартале выросла на 29% г/г, до $1,14 млрд, почти совпав с прогнозом. "Полюс" планирует CAPEX в 2021 году на уровне $1-1,1 млрд против $0,6 млрд в 2020 году, прогноз по TCC (затраты на унцию) - $425-450 на унцию. Кроме того, дивиденды "Полюса" за II полугодие 2020 года, согласно предварительной рекомендации совета директоров, могут составить $693 млн - $5,09 на акцию, сообщила компания.

Подешевели акции "Норникеля" (-5,2%, до 23,436 тыс. рублей), Polymetal (-2,6%), "Магнита" (-1,1%), "НОВАТЭКа" (-0,8%), "префы" "Сургутнефтегаза" (-0,2%).

Акции "Норникеля" остаются под давлением продаж, бумаги лидируют по объемам торгов на "Мосбирже", в 2,3 раза обогнав по оборотам привычного лидера - акции Сбербанка. Накануне вечером стало известно, что "Норникель" частично приостановил деятельность рудников "Октябрьский" и "Таймырский" в связи с поступлением грунтовых вод в их горных выработках.

"НОВАТЭК" сообщил в четверг о заключении с Shenergy Group долгосрочного договора на поставку СПГ с проекта "Арктик СПГ 2".

Как отмечают аналитики банка "Санкт-Петербург", заместитель председателя ФРС Ричард Кларида поддержал заявления Джерома Пауэлла, заверив в поддержке мягких условий, и отметил преувеличение инфляционных рисков. Кларида также озвучил позитивные ожидания в отношении экономического роста, связанные с успехами в борьбе с вирусом и с предлагаемыми мерами экономической поддержки. По его оценкам, уже к концу года возможно достижение цели по инфляции в 2%, однако восстановление рынка труда потребует значительно больше времени.

Мягкая риторика присуща не только ФРС, но другим центральным банкам развитых стран. В среду представители ЕЦБ отметили, что инфляционные риски остаются низкими без значимой долгосрочной составляющей. Европейский регулятор заверил в поддержке мягких условий и отсутствии планов повышения ставки в ближайшее время. Сейчас все регуляторы своими заявлениями пытаются сгладить растущие инфляционные ожидания, идущие в ногу с ожиданиями ускорения экономического роста после пандемии.

Нефть поддерживают ожидания восстановления работы перерабатывающих заводов в США после холодов, что повысит спрос; risk-on настроения после выступления главы ФРС, а также улучшающаяся ситуация с пандемией. Помимо этого, нефть набирает популярность вместе с другими сырьевыми товарами как инструмент хеджирования инфляционных рисков.

На рынке акций РФ санкционные риски немного снизились, но остаются ключевым фактором. После обсуждения точечных санкций со стороны ЕС дальнейшее давление ожидается со стороны США, которые планируют санкции в ответ на якобы кибератаки и нарушения обязательств по химическому оружию, отмечают эксперты.

По словам начальника аналитического отдела ИК "Русс-инвест" Дмитрия Беденкова, текущая неделя является одной из самых удачных с начала года для производителей нефти, которая обновляет годовые максимумы. Холодная зима в США не только повысила спрос на топливо и электроэнергию, но и привела к остановке ряда производственных мощностей по добыче и переработке - по различным оценкам, до 3,5 млн б/с составляло снижение добычи в отдельные дни и эта ситуация полностью не устранена. В то же время последняя статистика говорит о том, что перебои с переработкой также присутствуют и наблюдается сокращение запасов нефтепродуктов. Другим фактором поддержки для нефти можно назвать переоценку рядом ведущих банков взгляда на потенциальную динамику цен в этом году. Так, Bank of America не исключает достижения $70 за баррель в этом году и достижения $100 в перспективе нескольких лет. Аналитики Goldman Sachs не исключают возврата к $75 за баррель в III квартале на фоне дисбаланса спроса и предложения.

Тем не менее, важной с точки зрения будущей динамики будет первая неделя марта, когда планируется проведение очередной министерской встречи ОПЕК+. Важной представляется позиция Саудовской Аравии, планирующей отказаться от обязательства одностороннего ограничения добычи в 1 млн б/с, которое страна взяла на себя в январе до конца марта. Рынок, похоже, движется в сторону нормализации, и у стран производителей становится меньше поводов для совместных действий по ограничению добычи. На этом фоне не исключена некоторая коррекция цен на нефть вниз, хотя многое будет зависеть от результатов встречи, считает Беденков.

По словам руководителя аналитического отдела ИК "Риком-Траст" Олега Абелева, "НОВАТЭК" подписал с китайской Shenergy Group договор на поставку в Китай в течение 15 лет более 3 млн тонн сжиженного природного газа с проекта "Арктик СПГ 2". СПГ будет поставляться на условиях DES на терминалы в Китае.

"Арктик СПГ 2" реализует проект по строительству трех технологических линий по производству сжиженного природного газа, общая их мощность составит 19,8 млн тонн СПГ в год. По состоянию на 31 декабря 2020 года, доказанные и вероятные запасы Утреннего месторождения составили 1 трлн 434 млрд кубометров природного газа и 90 млн тонн жидких углеводородов. Коммерческая стратегия "НОВАТЭКа" предусматривает диверсификацию клиентской базы и выход на конечных потребителей быстрорастущих рынков Азиатско-Тихоокеанского региона, и объемы производства "Арктик СПГ 2" играют важную роль для достижения долгосрочной цели компании по бесперебойному обеспечению российских клиентов доступным и экологичным природным газом на протяжении многих десятилетий.

Поэтому данная новость позитивна для бумаг "НОВАТЭКа", поскольку рынок Китая является одним из ключевых в стратегии маркетинга СПГ компании, а значит, компания сможет в будущем наращивать поставки сжиженного природного газа в эту страну, считает Абелев.

Как отмечает аналитик ИК "Велес Капитал" Василий Сучков, частичная приостановка рудников "Норникеля" (из-за поступления грунтовых вод в горную выработку на глубине 350 метров) еще не до конца отыграна котировками бумаг ГМК, поэтому не рекомендуется осуществлять покупки до прояснения ситуации.

Оба рудника входят в Заполярный филиал и обеспечивают около 20% руды, добываемой "Норникелем". Однако по причине высокого содержания металлов в руде вклад рудников в производство конечной продукции гораздо выше 20% - Октябрьский и Таймырский рудники обеспечивают около 55% производства никеля и меди и 65% производства металлов платиновой группы. Также рудники связаны между собой, поэтому масштабная авария на одном месторождении, скорее всего, вызовет аналогичные последствия на другом.

Согласно расчетам, вклад Октябрьского и Таймырского рудников в годовую EBITDA "Норникеля" составляет 50-60%. В 2017 году схожая ситуация произошла на одном из активов "АЛРОСА" - грунтовые воды затопили рудник "Мир", восстановление которого отложено до 2025-2030 годов и до сих пор обсуждается. Авария на "Мире" произошла внезапно, поэтому последствия были катастрофическими. Однако в случае "Норникеля" о проблеме на рудниках было известно заранее, поэтому есть надежда на благополучный исход, полагает аналитик.

Индексный провайдер MSCI 26 февраля проведет ребалансировку индексов MSCI Russia. Пассивные фонды будут покупать акции "Норникеля", вес которых в структуре индекса был повышен индексным комитетом в середине февраля. Индексный фактор является одной из причин, сдерживающих обвал котировок акций ГМК. Однако если к понедельнику не появится обнадеживающих новостей по ситуации на Норильской фабрике и рудниках, то падение акций "Норникеля" может усилиться, считает Сучков.

В США в среду индексы рынка акций выросли на 1-1,4%, Dow Jones (+1,4%) обновил рекордный максимум после того, как председатель Федеральной резервной системы (ФРС) Джером Пауэлл сигнализировал о том, что регулятор не собирается менять курс монетарной политики.

Выступая перед комитетом по финансовым услугам Палаты представителей Конгресса США в среду, Пауэлл заявил, что основное внимание по-прежнему уделяется восстановлению экономики, пострадавшей от пандемии коронавирусной инфекции COVID-19, и что пока рано беспокоиться об увеличении бюджетного дефицита или росте доходности гособлигаций.

Накануне Пауэлл заявил, что Федрезерв будет сохранять мягкую денежно-кредитную политику до тех пор, пока американская экономика полностью не восстановится от последствий кризиса, вызванного пандемией COVID-19.

Глава ФРС отметил, что устойчивый прогресс в деле вакцинации от коронавируса, а также несколько раундов бюджетного стимулирования улучшили перспективы экономики США.

В четверг в Азии также преобладал рост индексов (японский индекс Nikkei 225 вырос на 1,7%, китайский Shanghai Composite - на 0,6%, гонконгский индекс Hang Seng прибавил 1,2%), "плюсуют" Европа (индексы CAC 40, FTSE растут на 0,1-0,3%, DAX просел на 0,1%) и ушли в "минус" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 просел на 0,3%).

Пересмотренная предварительная оценка роста ВВП США за IV квартал 2020 года составила 4,1% при прогнозах повышения до 4,2% с ранее объявленных 4%. Число новых заявок на пособие по безработице в США на прошлой неделе составило 730 тыс., ожидалось 825-838 тыс. Предварительные данные по объемам заказов на товары длительного пользования в США в январе показали рост на 3,4% при прогнозах увеличения на 1,1% после декабрьского роста на 0,5%.

Нефть обновила максимумы более чем за год на ожиданиях роста спроса на топливо, которые отодвинули на второй план данные о неожиданном увеличении запасов нефти в США; цена Brent находится вблизи уровня, что отмечался при закрытии дневных торгов рынка акций РФ в среду.

Стоимость апрельских фьючерсов на Brent к 16:35 МСК составила $67,0 за баррель (-0,1% и +2,6% в среду), апрельская цена WTI - $63,21 за баррель (-0,02% и +2,5% накануне).

По данным Минэнерго США, запасы нефти на прошлой неделе выросли на 1,28 млн баррелей (ожидалось снижение на 4,8-6,5 млн), запасы бензина выросли на 12 тыс. баррелей (ожидалось сокращение на 2,8-3,5 млн), резервы дистиллятов сократились на 4,97 млн баррелей (ожидалось снижение на 3,5-4 млн).

Рынок в целом проигнорировал "медвежьи" данные, продолжив фокусироваться на позитивных прогнозах, связанных с сокращением прироста случаев заражения COVID-19, пишет S&P Global Platts.

Ситуация улучшается и в Европе, где, по прогнозу S&P Global Platts Analytics, в феврале ожидается рост спроса на бензин на 60 тыс. б/с по сравнению с январем. Индексы мобильности в пяти крупнейших экономиках региона (Великобритании, Германии, Испании, Италии и Франции), согласно данным Google, улучшаются. Сейчас они в среднем на 37,7% ниже докризисного уровня, а неделей ранее это отставание составляло 40,4%.

Аналитики Bank of America Global Research повысили прогноз средней цены нефти марки Brent в текущем году до $60 за баррель с ранее ожидавшихся $50 за баррель. При этом они указывают на возможность временного скачка котировок до $70 за баррель во втором квартале.

В прошлом году эксперты ожидали, что появление вакцины против COVID-19, сохранение сделки ОПЕК+, а также более локальный характер локдаунов из-за пандемии станут тремя основными факторами, которые поддержат рост нефтяного рынка.

Во "втором эшелоне" на Московской бирже лидерами роста выступили акции ПАО "Кузбасская топливная компания" (+30,5%), ПАО "Центральный телеграф" (+6,8%), МКФ "Красный Октябрь" (+5,3% и +8,2% "префы"), "МРСК Центра" (+4,5%), ПАО "Якутская топливно-энергетическая компания" (+3,6%), "Варьеганнефтегаза" (+3,5%).

Подешевели бумаги ПАО "Левенгук" (-17,7%), ПАО "Белуга групп" (-4,5%), "ЮТэйр" (-2,2%), "Квадры" (-2,2%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 16:35 МСК составил 93,11 млрд рублей (из них 30,72 млрд рублей пришлось на акции "Норникеля", 13,1 млрд рублей - на обыкновенные бумаги Сбербанка и 5,78 млрд рублей - на акции "ЛУКОЙЛа").