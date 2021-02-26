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Выручка Airbnb в IV квартале снизилась на 22%, но превзошла прогнозы

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - Американский сервис бронирования жилья Airbnb получил выручку лучше прогнозов в четвертом квартале 2020 года, хотя этот показатель сократился на 22%.

Пандемия COVID-19 нанесла тяжелый удар по бизнесу Airbnb в начале минувшего года, однако компания смогла справиться с кризисом благодаря неожиданному увеличению местной туристической активности. Ее годовая выручка уменьшилась, однако не столь существенно, как ожидалось, поскольку в условиях закрытых границ люди начали путешествовать внутри своих стран, пользуясь в этих поездках сервисом Airbnb.

Компания не стала давать прогнозов на текущий год, отметив "сложность в определении темпов вакцинации и соответствующих последствий для желания людей путешествовать".

Пандемия коронавируса

Как сообщается в пресс-релизе Airbnb, ее выручка в четвертом квартале 2020 года снизилась до $859 млн по сравнению с $1,11 млрд за тот же период предыдущего года. Эксперты, опрошенные FactSet, в среднем прогнозировали этот показатель на уровне $739,4 млн.

Совокупный объем заказов компании сократился на 31%, до $5,9 млрд (консенсус-прогноз - $5,19 млрд).

По итогам всего 2020 года выручка Airbnb упала на 30% - до $3,3 млрд, при ожидавшемся экспертами сокращении на 32%. Совокупный объем заказов в минувшем году составил $23,9 млрд при среднем прогнозе в $23,14 млрд.

Компания зафиксировала чистый убыток как в четвертом квартале, так и за весь 2020 год, что обусловлено существенными разовыми расходами, связанными с ее IPO, состоявшимся в декабре. Airbnb разместила акции на $3,5 млрд в ходе IPO, получив оценку более чем в $40 млрд.

Квартальный чистый убыток компании, составивший $3,9 млрд, включает в себя единовременные расходы в размере $2,8 млрд, связанные с переоценкой стоимости опционов в виде акций в результате IPO и последовавшего за ним скачка цены бумаг.

Годовой чистый убыток Airbnb составил $4,6 млрд по сравнению с убытком в $674 млн годом ранее.

Стоимость акций компании на закрытии рынка в четверг составила $182,06, что почти в 3 раза выше цены IPO ($68). В ходе дополнительных торгов они подорожали на 0,3%.

Капитализация Airbnb составляет более $120 млрд, что превышает совокупную рыночную стоимость гостиничных сетей Marriott International Inc., Hilton Worldwide Holdings Inc. и Hyatt Hotels Corp.

Airbnb

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