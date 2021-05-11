Квартальная выручка Marriott упала на 50%

Москва. 11 мая. INTERFAX.RU - Американская Marriott International Inc., оператор крупнейшей в мире гостиничной сети, в I квартале 2021 года зафиксировала чистый убыток в размере $11 млн, или $0,03 на акцию, против чистой прибыли в $31 млн, или $0,09 на акцию, за тот же период прошлого года.

Прибыль без учета разовых факторов составила $0,1 на акцию по сравнению с $0,49 на акцию годом ранее, превысив консенсус-прогноз опрошенных FactSet экспертов на уровне $0,04 на акцию.

Квартальная выручка Marriott упала на 50,5%, до $2,32 млрд, говорится в отчете компании. Показатель оказался хуже среднего прогноза рынка на уровне $2,38 млрд.

Выручка в расчете на номер (revenue per available room, RevPAR) в январе-марте упала на 46,3%. Уровень заполняемости гостиниц в минувшем квартале увеличился до 49% по сравнению с 33% в четвертом квартале 2020 года. В Китае уровень заполняемости отелей в марте достиг 66%, что практически соответствует уровню марта 2019 года, отмечают в компании.

"В нашем крупнейшем регионе, объединяющем США и Канаду, спрос резко вырос на фоне быстрой вакцинации от COVID-19", - заявил главный исполнительный директор Marriott Тони Капуано.

Акции Marriott теряют в цене 1,3% в ходе предварительных торгов в понедельник. За последние три месяца капитализация компании выросла почти на 14% и составляет $47,76 млрд.

Marriott International управляет более чем 7 000 гостиниц в 131 стране под 30 брендами. В число наиболее известных гостиничных сетей компании входят Ritz Carlton, Courtyard, Residence Inn, Marriott, St. Regis, Le Meridien, Sheraton, Four Points.