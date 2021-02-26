ВТБ считает, что внедрение цифрового рубля при корректной ДКП не повлияет на инфляцию

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - ВТБ готов принять участие в проекте внедрения цифрового рубля, поддерживает двухуровневую модель с контролем над инфраструктурой со стороны Банка России, следует из заявления президента - председателя правления ВТБ Андрея Костина.

"Мы считаем, что при корректной денежно-кредитной политике внедрение цифрового рубля не должно увеличивать общую денежную массу и будет постепенно замещать долю наличности в обращении, не оказывая влияния на инфляцию", - отметил Костин.

По оценкам ВТБ, уже на первых этапах внедрения цифрового рубля оборачиваемость денежного потока в системе может ускориться на 3-7%.

При этом Костин отметил, что появление на рынке цифровой валюты может дать различные эффекты в зависимости от выбранной модели и от того, кто будет поддерживать инфраструктуру. "Если организация инфраструктуры будет закреплена за Банком России и он не будет вводить комиссионное вознаграждение, то стоимость банковских услуг для граждан не вырастет. Поэтому мы выступаем за этот вариант реализации данного предложения", - заявил банкир.

"Из предложенных ЦБ моделей ВТБ базово поддерживает модель D, но готов проработать и модель С. Важно, что в обеих моделях создает цифровую платформу и осуществляет выпуск цифрового рубля Банк России", - добавил заместитель президента - председателя правления ВТБ Вадим Кулик.

Создание инфраструктуры для внедрения цифровой валюты, по оценке ВТБ, может занять от одного года до двух лет. Создание и внедрение цифрового рубля с учетом необходимости изменения регулирования и модели работы банков в оптимистичном сценарии займет около двух-четырех лет, отметил Кулик.

Цифровой рубль

Банк России в октябре 2020 года опубликовал консультативный доклад о цифровом рубле. Регулятор рассматривает возможность расширения системы денежного обращения, дополнив две формы российского рубля (наличную и безналичную) третьей - цифровой. Граждане получат возможность зачислять цифровые рубли в свои электронные кошельки и пользоваться ими как в онлайн-, так и в офлайн-режиме. Решение о выпуске цифрового рубля еще не принято.

ЦБ до 1 июня 2021 года планирует обсудить концепцию цифрового рубля с рынком, затем приступит к его тестированию. До конца 2021 года регулятор планирует сделать прототип, который в начале 2022 года начнет тестировать.

Банк России не исключает взимания комиссии за переводы цифровых рублей, но решение еще не принято, эта тема будет обсуждаться с рынком, сообщила на этой неделе первый зампред ЦБ Ольга Скоробогатова. "Возможно, по результатам нашей концепции мы примем решение, что тарифы вообще не нужны при таких перечислениях", - добавила она.

Банковское сообщество ранее указывало на ряд возможных негативных последствий для их деятельности от внедрения цифрового рубля, оценивало эти риски как высокие и острой необходимости в быстром запуске этого проекта не увидело. Такой результат показал опрос участников Ассоциации банков России (Ассоциации "Россия").

До этого крупнейший российский банк также отметил возможные риски. Зампред правления Сбербанка Анатолий Попов в декабре 2020 года заявил, что спустя три года после запуска цифрового рубля в него могут быть переведены порядка 2-4 трлн рублей, соответственно, эти же средства перестанут быть доступными для кредитования, что в конечном итоге приведет к дефициту ликвидности и как следствие к росту ставок. Отток ликвидности в 2-4 трлн рублей, по мнению Сбербанка, может привести к структурному дефициту ликвидности в размере до 2 трлн рублей, ставки межбанковского рынка заимствований превысят ключевую в среднем на 20 базисных пунктов.