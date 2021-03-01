"Детский мир" планирует открыть минимум 70 магазинов основного формата в 2021 г.

Москва. 1 марта. INTERFAX.RU - Ритейлер "Детский мир" планирует в 2021 году открыть не менее 70 новых магазинов сети "Детский мир", а также не менее 100 сверхмалых магазинов "ПВЗ Детмир" и 70 магазинов сети "Зоозавр".

Менеджмент компании также подтвердил прогноз по открытию не менее 230 магазинов традиционного формата сети "Детский мир" в России, Казахстане и Белоруссии до 2023 года. Группа также планирует открыть 800 магазинов формата "ПВЗ Детмир" и 500 торговых точек сети товаров для животных "Зоозавр" до 2024 года, говорится в сообщении "Детского мира".

Компания ожидает, что в течение следующих четырех лет сможет удвоить общие продажи за счет развития омниканальной бизнес-модели, при этом доля онлайн-канала должна увеличиться с 25% в 2020 году до 45% к 2024 году в категории "детство".

По итогам 2021 года "Детский мир планирует ускорить темпы роста бизнеса.

Одним из приоритетов для ритейлера является развитие маркетплейса, который "Детский мир" запустил в октябре 2020 года. В 2021 году компания планирует приблизиться к 1 млн товарных позиций, а в среднесрочной перспективе - увеличить ассортимент до 2,4 млн позиций. Кроме того, в 2021 году ритейлер примет решение о полномасштабном запуске цифровых сервисов и других товарных категорий не из сегмента "детство".

"Детский мир" также планирует "цифровизовать" большую часть действующих магазинов: объединить все сервисные зоны в единый центр обслуживания покупателей, сделавших онлайн-заказ; внедрить отдельную зону складского хранения онлайн-заказов; адаптировать все технологические процессы сборки и хранения заказов, включая предоплаченные товары и товары маркетплейса.

В понедельник ритейлер опубликовал финансовые результаты за IV квартал и 2020 год. Выручка "Детского мира" по МСФО в 2020 году выросла на 11%, до 142,882 млрд рублей. Скорректированная EBITDA увеличилась на 15,2%, до 16,964 млрд рублей, рентабельность этого показателя составила 11,9% против 11,4% в 2019 году. Чистая прибыль выросла на 6,3%, до 7,765 млрд рублей.

Компания ожидает, что в среднесрочной перспективе она сохранит двузначный темп роста общих продаж, продолжит повышать операционную эффективность бизнеса с целью сохранения двузначного уровня рентабельности по скорректированной EBITDA (без учета применения МСФО 16 "Аренда").