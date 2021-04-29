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"Детский мир" протестирует новый цифровой формат магазинов

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - Ритейлер "Детский мир" планирует открыть во II квартале свой первый магазин в новом цифровом формате. Об этом сообщила гендиректор компании Мария Давыдова.

По ее словам, цифровой магазин "обеспечит безупречный клиентский опыт для покупателей, решивших забрать свой онлайн-заказ в магазине сети". Она добавила, что по результатам запуска нового формата компания составит среднесрочный план модернизации остальных магазинов. Давыдова указала, что рост цифровых продаж "Детского мира" в I квартале опережает рынок несмотря на высокую базу прошлого года из-за повышенного спроса в онлайн-каналах.

"Дальнейшее наращивание онлайн-доли до 45% является для нас стратегическим приоритетом. При этом мы видим большой потенциал перевыполнить эту цель, в том числе за счет активного развития собственного маркетплейса и расширения ассортимента", - сказала она.

В I квартале онлайн-выручка "Детского мира" в России выросла в 1,8 раза, до 10,9 млрд рублей с НДС, и достигла 28,6% от общего объема продаж.

Также Давыдова подтвердила планы по расширению сети в 2021 году.

"В этом году будет открыто не менее 70 новых магазинов сети "Детский мир", а также не менее 100 торговых точек сети "ПВЗ Детмир" и 70 сети "Зоозавр", - уточнила гендиректор компании.

Давыдова рассказала, что "Детский мир" планирует увеличить сеть партнерских пунктов выдачи заказов до 20 тысяч (ранее ритейлер прогнозировал, что количество партнерских ПВЗ вырастет до 12 тысяч в 2021 году с 5,7 тысяч в 2020 году).

"Детский мир" - крупнейший в России ритейлер на рынке детских товаров. На конец марта группа объединяла 880 магазинов, в том числе 783 магазина "Детский мир" в России (а также 41 магазин в Казахстане и 13 магазинов в Белоруссии), 21 магазин "Зоозавр" и 22 "компактных" магазина "ПВЗ Детмир".

Оборот (GMV) компании в январе-марте вырос на 15,6%, до 39,6 млрд рублей с НДС. Выручка по МСФО увеличилась на 15%, до 35,672 млрд рублей. Чистая прибыль "Детского мира" в I квартале составила 1,313 млрд рублей по сравнению с убытков в размере 255 млн рублей годом ранее.

Стратегия развития "Детского мира", утвержденная летом прошлого года, предусматривает удвоение GMV за четыре года за счет увеличения инвестиций в инфраструктуру и новые направления бизнеса.

Детский мир

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