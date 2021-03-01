Россия в феврале экспортировала рекордные 4 млн тонн пшеницы

Москва. 1 марта. INTERFAX.RU - Россия в феврале, по предварительным данным, экспортировала 4,01 млн тонн пшеницы, что стало рекордом для этого месяца, следует из мониторинга аналитического центра АО "Русагротранс". В январе экспорт составил 3,37 млн тонн.

Как сообщил "Интерфаксу" руководитель центра Игорь Павенский, предыдущий февральский рекорд был зафиксирован в 2018 году - 3,3 млн тонн.

По его словам, активизировался и вывоз ячменя, он составил 272 тыс. тонн против 228 тыс. тонн в январе. Поставки кукурузы выросли до 230 тыс. тонн против 190 тыс. тонн. В целом экспорт зерна в феврале 2021 года составил около 4,53 млн тонн, что существенно выше результата января - 3,82 млн тонн.

Всего с начала сельхозгода (с 1 июля 2020 года) за пределы стран ЕАЭС, по оценкам центра, из России экспортировано около 33 млн тонн пшеницы, что на 33% больше, чем годом ранее (24,68 млн тонн). С учетом стран ЕАЭС этот показатель достиг порядка 34,3 млн тонн.

По прогнозу центра, в марте на фоне повышения пошлины на пшеницу (с 1 марта) и введения пошлин на ячмень и кукурузу (с 15 марта) экспорт зерна упадет до 1,4-1,6 млн тонн, в том числе пшеницы - до 0,8-1 млн тонн.

Экспортные цены спроса на российскую пшеницу (протеин 12,5%) с поставкой в марте за неделю выросли до $280-285 за тонну FOB (рост на $2,5 к предыдущей неделе). Цена предложения - $290 за тонну. Всю прошедшую неделю продажи оставались на низких уровнях, однако к концу недели наметилась некоторая активизация в заключении сделок и цены подошли ближе к уровню $285 за тонну, пояснил Павенский.

Цены на пшеницу (4 класс, протеин 12,5%) в глубоководных портах оставались на уровне 14 800-15 000 рублей за тонну (без НДС). Год назад цена CPT Новороссийск составляла в среднем 13 150 рублей за тонну. Закупочные цены на малой воде снизились на 900 рублей, до 13 800 рублей за тонну. В прошлом году они были на уровне 12 300 рублей.

Внутренний российский рынок пшеницы был малоактивным, цены по сравнению с предыдущей неделей практически не изменились.