Рынок акций РФ открылся снижением индексов МосБиржи и РТС на 0,2-1,1%

Москва. 2 марта. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ открылся во вторник снижением цен blue chips на фоне санкционных опасений и ухудшения внешней фондовой и сырьевой конъюнктуры (нефть Brent откатилась ниже $63 за баррель) из-за укрепления доллара; индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов просели на 0,2-1,1%, при этом растут АДР Ozon.

К 10:01 по московскому времени индекс МосБиржи составил 3377,84 пункта (-0,2%), индекс РТС - 1427,32 пункта (-1,1%); цены большинства "голубых фишек" на Московской бирже снизились в пределах 1%.

Доллар вырос до 74,52 рубля (+0,36 рубля), золото стоит $1718,8 за тройскую унцию (-0,2%).

Подешевели акции ПАО "Полюс" (-0,9%), "Роснефти" (-0,8%), "Татнефти" (-0,8% и -1% "префы"), "ЛУКОЙЛа" (-0,7%), "ММК" (-0,6%), "ФСК ЕЭС" (-0,6%), "Аэрофлота" (-0,5%), "Газпрома" (-0,5%), Сбербанка (-0,5%), "НОВАТЭКа" (-0,4%), "Северстали" (-0,3%), "Газпром нефти" (-0,3%), банка ВТБ (-0,2%), "РусГидро" (-0,2%), "Россетей" (-0,2%), "НЛМК" (-0,1%), "Сургутнефтегаза" (-0,1%), "Магнита" (-0,1%), UC Rusal (-0,1%), Polymetal (-0,1%).

Подорожали АДР Ozon (+1,1%), акции "АЛРОСА" (+0,9%), "Яндекса" (+0,9%), "Московской биржи" (+0,7%), "МТС" (+0,6%), АФК "Система" (+0,1%), "Интер РАО" (+0,1%).

Возможные санкции против РФ из-за Навального

Соединенные Штаты могут ввести санкции против России в связи с ситуацией вокруг российского оппозиционера Алексея Навального на этой неделе, сообщил телеканал CNN со ссылкой на чиновников администрации президента. По их словам, введение санкций будет происходить в координации с Евросоюзом. Эти меры и точные сроки будут конкретизированы официальными лицами США и ЕС в ближайшие дни.

По данным других источников, санкции могут быть введены уже во вторник, 2 марта. О такой вероятности, в частности, пишет Bloomberg со ссылкой на источники, близкие к Конгрессу. Собеседники агентства не уточняют, о каких мерах пойдет речь, отмечая лишь, что они будут приниматься по линии министерства финансов (в его структуру входит санкционный орган - OFAC), министерства торговли и Госдепа.

Оценки аналитиков

Как отмечает ведущий аналитик компании "Открытие брокер" Андрей Кочетков, внешний фон утром во вторник негативный: индексы Азии в "минусе", валюты сырьевой группы слабеют, дешевеют нефть и контракты промышленных металлов. С одной стороны, можно говорить об укреплении доллара, а с другой, о негативном влиянии китайской статистики. Кроме того, существуют опасения, что КНР может отказаться от относительно жестких целей развития, перейдя на более мягкое целеполагание в экономике.

На нефтяном рынке опасения связаны с тем, что в апреле производство ОПЕК+ может существенно увеличиться. Как минимум, Саудовская Аравия прекратит добровольное дополнительное ограничение производства в объеме 1 млн б/с. Также на совещании 4 марта может обсуждаться план наращивания добычи на 1,5 млн б/с на фоне улучшения экономической ситуации в мире.

Кроме того, не стоит забывать о факторе сильной перекупленности - выход нефти Brent на значения в районе $65-67 за баррель случился из-за арктического шторма в США. Плюс к этому китайская статистика за февраль оказалась слабее январской, но данное обстоятельство может быть связано с празднованием Нового года, а не с ухудшением состояния экономики. В любом случае нефть пока стремится вниз и может протестировать поддержку в районе $59,5-60,5 за баррель Brent, считает Кочетков.

Начальник отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка Евгений Локтюхов полагает, что ухудшение внешнего фона может вернуть индекс МосБиржи в зону 3300-3350 пунктов.

Рынки отыграли позитив по готовящимся стимулам в США, и к утру вторника оптимизм на мировых площадках вновь ослаб. Непростая ситуация с коронавирусом и сообщения о новом бразильском штамме, а также дефицит новостных триггеров для развития отскока в условиях высоких рыночных оценок заставят инвесторов проявлять осторожность.

Учитывая ухудшение настроений на глобальных рынках и снижение цен на нефть, российские акции вновь могут попасть под давление продавцов, что приведет к возврату индекса МосБиржи в зону 3300-3350 пунктов. Санкционные опасения также могут придавливать сантимент. Из корпоративных событий дня интерес представляют публикации финансовых результатов "АЛРОСА" и "Русгидро", а также операционные результаты МосБиржи за февраль.

В США в понедельник индексы акций выросли на 2-3%, при этом S&P 500 (+2,4%) провел лучшую сессию примерно за 9 месяцев на фоне приостановки роста доходности государственных облигаций.

Новый пакет стимулов для американской экономики

Поддержку рынкам акций в понедельник также оказали растущие ожидания принятия американским Конгрессом нового пакета стимулов объемом $1,9 трлн, предложенного ранее президентом США Джо Байденом.

Палата представителей Конгресса в минувшие выходные одобрила этот пакет, теперь он будет направлен на рассмотрение Сената, который, вероятно, внесет в него свои изменения. Вслед за этим Палате представителей предстоит вновь одобрить пакет мер уже в измененном виде, прежде чем направить его на подпись президенту.

Байден призвал Сенат не тянуть с одобрением законопроекта, заявив, что "терять время нельзя".

Индекс деловой активности в производственном секторе США (ISM Manufacturing) в феврале поднялся до 60,8 пункта с 58,7 пункта в предшествующий месяц, свидетельствуют данные Института управления поставками (ISM), опубликованные в понедельник. Таким образом, показатель достиг максимального уровня с февраля 2018 года, отмечает Trading Economics. Аналитики в среднем ожидали роста индекса до 58,8 пункта.

Тем временем, на фондовые площадки Азии во вторник вернулись коррекционные настроения (японский Nikkei 225 просел на 0,9%, китайский Shanghai Composite - на 1,2%, гонконгский Hang Seng теряет 0,9%), "минусуют" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 просел на 0,4%).

Безработица в Японии в январе осталась на уровне 2,9% третий месяц подряд, свидетельствуют официальные данные. Это минимальный показатель с июля прошлого года. Аналитики ожидали повышения показателя до 3%, сообщает Trading Economics. Для сравнения, годом ранее безработица находилась на отметке 2,4%.

Цены на нефть

Нефть утром во вторник также дешевеет на фоне укрепления доллара США и неопределенности вокруг итогов заседания ОПЕК+; цена Brent находится на $1,85 ниже уровня, отмечавшегося при закрытии основных торгов рынка акций РФ накануне. Стоимость майских фьючерсов на Brent к 10:01 по Москве составила $62,81 за баррель (-1,4% и -1,1% накануне), апрельская цена WTI - $59,87 за баррель (-1,3% и -1,4% накануне).

Технический комитет ОПЕК+ на заседании во вторник изучит ситуацию на нефтяном рынке, чтобы дать рекомендацию последующему министерскому мониторинговому комитету (JMMC), выводы которого затем будут рассмотрены всеми министрами стран ОПЕК+.

Индекс доллара DXY вырос до 91,24 пункта (+0,2%).

Инвесторы ожидают новых решений стран ОПЕК+ относительно уровней добычи с апреля. На данный момент сокращение добычи странами ОПЕК+ составляет 7,2 млн б/с, или примерно 7% от доковидного объема. По условиям соглашения от 3 декабря 2020 года, ОПЕК+ может ежемесячно увеличивать производство на 500 тыс. б/с.

Однако по итогам мартовского заседания добыча может вырасти с апреля на 1,5 млн б/с, если Саудовская Аравия примет решение не продлять добровольное сокращение производства на 1 млн б/с.

На предстоящей встрече между странами ОПЕК+ могут возникнуть противоречия, поскольку некоторые участники, такие как Саудовская Аравия, сохраняют консервативный подход, в то время как другие, включая Россию, хотят увеличить добычу, учитывая значительное укрепление нефтяных цен, отмечает S&P Global Platts.