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Rio Tinto продолжит терять топ-менеджеров из-за скандала с пещерами

Москва. 3 марта. INTERFAX.RU - Председатель совета директоров Rio Tinto Саймон Томпсон не будет переизбираться на этот пост в 2022 году, сообщила горнодобывающая компания. Искать ему преемника будут независимые директора Сэм Лэйдлоу и Саймон МакКеон.

В сентябре 2020 года из-за скандала вокруг разрушения древних пещер в Австралии компанию покинул гендиректор Жан-Себастьян Жак, возглавлявший Rio Tinto с 2016 года. Кроме того, постов лишились глава железорудного подразделения компании Крис Солсбери и руководитель группы корпоративных отношений Симон Нивен.

С января 2021 года гендиректором Rio Tinto стал финансовый директор компании Якоб Стаусхольм.

Rio Tinto подверглась масштабной критике из-за разрушения в мае 2020 года двух пещер в ущелье Джуукан в важном для добычи железной руды регионе Пилбара (Западная Австралия). Компания намеревалась за счет этого расширить рудник Brockman 4. На разрушение пещер она в 2013 году получила разрешение властей штата Западная Австралия. До мая в компании не знали, что пещеры имели ценность для коренного населения Австралии.

Rio Tinto Джуукан Австралия Саймон Томпсон Жан-Себастьян Жак

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