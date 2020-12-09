Австралийские депутаты призвали Rio Tinto компенсировать разрушение древних пещер

Москва. 9 декабря. INTERFAX.RU - Австралийская горнодобывающая компания Rio Tinto должна выплатить коренному населению компенсацию за разрушение пещер в ущелье Джуукан в регионе Пилбара в Западной Австралии, говорится в отчете комитета парламента Австралии.

Депутаты также рекомендовали Rio Tinto и другим горнодобывающим компаниям отказаться от использования в соглашениях положений, которые не позволяют представителям коренного населения высказывать свои опасения по поводу сохранности объектов, представляющих культурную ценность.

Помимо этого, они призвали Rio Tinto за свой счет восстановить древнюю структуру, в особенности прилегающую водную систему, а также приостановить деятельность в этой зоне. Парламентская проверка также выявила значительные недостатки в законодательстве о защите наследия коренных народов.

"Мы надеемся, что результаты парламентского расследования приведут к фундаментальным переменам в секторе, особенно в отношениях между исконными владельцами и горнодобывающими компаниями, а также откроет путь к равному партнерству", - заявил представитель организации коренного населения PKKP Aboriginal Corporation Берчелл Хэйс, которого цитирует The Wall Street Journal.

Профессор права в австралийском Университете Монаша Мередит Эдельман считает, что Rio Tinto в качестве компенсации может предложить коренным жителям долю в компании и, таким образом, дать им возможность влиять на политику в культурных вопросах.

Парламент Австралии начал расследование в отношении Rio Tinto после разрушения в мае текущего года пещер, которым насчитывается 46 тысяч лет. Члены парламента раскритиковали руководство компании за то, что оно не смогло оценить культурное значение объекта.

Rio Tinto заявила парламентскому комитету, что глава компании Жан-Себастьян Жак не ознакомился с подготовленным в 2018 году археологическим докладом, согласно которому объект обладал "высочайшим археологическим значением для Австралии".

В сентябре Rio Tinto сообщила, что Жан-Себастьян Жак уйдет в отставку не позднее 31 марта 2021 года.

Котировки акций Rio Tinto по итогам торгов в Сиднее в среду выросли на 0,4%.