Инвестор Rio Tinto потребовал проверить все соглашения с аборигенами после скандала из-за пещер

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - Австралийский пенсионный фонд Hesta, инвестирующий в горнодобывающую компанию Rio Tinto, потребовал проверить все ее соглашения с коренным населением после скандала с разрушением древних пещер в регионе Пилбара. Об этом пишет Guardian.

Требование о независимой проверке содержится в письме Hesta совету директоров Rio Tinto.

"Горнодобывающие компании, которые несправедливо и недобросовестно договариваются с исконными владельцами, увеличивают свои репутационные и юридические риски", - отмечают в фонде.

Репутационные издержки могут сказаться на стоимости акций компаний, предупредил фонд, который управляет $52 млрд от имени 870 000 австралийцев.

Авторы письма добавили, что не верят, что компании можно доверить проверку таких соглашений. Они также считают, что даже смена руководства Rio Tinto не снизит риски повторения таких ситуаций для инвесторов.

Ранее стало известно, что соглашения между Rio Tinto и группами коренного населения содержат положения, которые не дают последним высказывать свои опасения по поводу сохранности объектов, представляющих культурную ценность.

Пещеры возрастом в 46 000 лет, представляющие археологическую ценность, были разрушены в мае 2020 года ради доступа к железорудному месторождению.

Критики этого решения указывали, что оно было принято без уведомления местного населения, которому эти пещеры принадлежали, без изучения мнения археологов, а также они говорили, что были альтернативные решения, не предполагающие разрушения пещер. Гендиректора компании Жана-Себастьяна Жака призвали уйти в отставку, однако компания всего лишь сократила ему и двум другим топ-менеджерам премии.

Расследование, проведенное Guardian Australia, выявило, что добывающие компании могут разрушить больше ста исторических достопримечательностей, связанных с аборигенами, поскольку получили на это законное разрешение.