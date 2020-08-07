Главу Rio Tinto призвали к отставке из-за разрушения древних пещер в Австралии

Москва. 7 августа. INTERFAX.RU - Австралийский центр корпоративной ответственности (Australian Centre for Corporate Responsibility, ACCR) призвал главного исполнительного директора Rio Tinto Жана-Себастьяна Жака уйти в отставку в связи с разрушением горнодобывающей компанией пещер коренного населения Австралии, пишет Financial Times.

В пятницу австралийские парламентарии также раскритиковали главу компании и других топ-менеджеров за решение разрушить пещеры с целью получить доступ к железорудному месторождению, стоимость которого оценивается в $135 млн. Члены парламента страны отметили, что руководство компании не смогло признать культурное значение объекта, которому насчитывается 46 тыс. лет.

Rio Tinto заявила парламентскому комитету, что глава компании не ознакомился с подготовленным в 2018 году археологическим докладом, согласно которому объект обладал "высочайшим археологическим значением для Австралии".

Крупнейший в стране пенсионный фонд AustralianSuper назвал действия компании "совершенно неприемлемыми".

"AustralianSuper будет пытаться гарантировать, что действия Rio Tinto действительно повлекут за собой ответственность", - заявил директор по экологии, социальным вопросам и корпоративному управлению фонда Эндрю Грэй.

Пенсионный фонд Hesta, инвестирующий в Rio Tinto, также уведомил компанию о своем разочаровании в связи с ее действиями.

Бывший CEO Rio Tinto Сэм Уолш заявил, что в 2013 году он принял решение не разрушать объект и что компания должна была направить эту информацию в ответ на парламентский запрос. Однако Rio Tinto опровергла эти данные.

Член парламента страны Уоррен Энч отметил, что компания не сообщила представителям коренного населения, которым принадлежали пещеры, что у нее было еще три потенциальных варианта проведения работ, которые не привели бы к разрушению объекта.

Энч сказал, что Rio Tinto будет вызвана на вторые общественные слушания, чтобы ответить на дополнительные вопросы.

Горнодобывающая компания в 2013 году получила разрешение властей штата Западная Австралия на разрушение пещер для расширения рудника Brockman 4. Ранее Rio Tinto вела переговоры с группами коренного населения, чтобы получить права на работы в этой зоне.

Акции Rio Tinto подешевели на 2,9% на торгах в Сиднее в пятницу.