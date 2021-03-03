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Цены на сахар и подсолнечное масло в РФ за неделю не изменились

Москва. 3 марта. INTERFAX.RU - Цены на сахар и подсолнечное масло, которые регулируются соглашениями между поставщиками и ритейлерами, за период с 25 февраля по 1 марта не изменились, следует из данных Росстата, опубликованных в среду.

В 29 регионах цены на масло выросли на 0,1-0,4%, в 15 - на 0,5-2,6%. В 31 субъекте РФ цены не изменились. В 10 - цены снизились на 0,1-3,1%.

Сахар-песок в 28 регионах подорожал на 0,1-0,5%, в 12 - на 0,6-1,3%. В 18 субъектах Федерации цены не изменились. В то же время в 18 регионах цены снизились на 0,1-0,5%, в 9 - на 0,6-1,6%.

С начала года подсолнечное масло подорожало на 0,2%, сахар - подешевел на 2,2%.

Оптовые и розничные цены на сахар и подсолнечное масло регулируются соглашениями между поставщиками и ритейлерами, которые рассчитаны на первый квартал этого года. Согласно им, оптовая цена на сахар не должна превышать 36 рублей за 1 кг, на подсолнечное масло - 95 рублей за 1 литр, розничная - 46 и 110 рублей соответственно. Соглашения действуют по 31 марта этого года.

Как сообщалось ранее, Минэкономразвития РФ внесло на рассмотрение правительства проект постановления о возможности введения вывозных таможенных пошлин на подсолнечное масло в размере 15%, но не менее 135 евро за тонну. Пошлины было обещано ввести в случае нарушения ценового соглашения между производителями и розничными сетями.

Росстат

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