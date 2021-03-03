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Реальный размер средней пенсии в РФ в январе вырос на 0,4%

Москва. 3 марта. INTERFAX.RU - Реальный размер (с поправкой на инфляцию) средней ежемесячной пенсии в России в январе 2021 года увеличился на 0,4% по сравнению с январем прошлого года, сообщила в среду Федеральная служба государственной статистики (Росстат).

В номинальном выражении средняя пенсия составила 15 745 рублей и выросла на 5,6% по сравнению с январем 2020 года.

Как сообщалось, в 2020 году реальный размер средней пенсии вырос на 2,3% по сравнению с 2019 годом.

Росстат

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