Минсельхоз ждет полного восстановления производства мяса птицы к маю

Москва. 4 марта. INTERFAX.RU - Минсельхоз ожидает полного восстановления производства мяса птицы в РФ к маю, это будет дополнительно способствовать стабилизации цен, заявляет ведомство.

"В настоящее время на российском рынке наблюдается определенный дисбаланс спроса и предложения", - отмечается в сообщении. По данным ведомства, это обусловлено, с одной стороны, увеличением потребления мяса птицы и яиц как наиболее доступных источников животного белка, с другой стороны - "некоторым сокращением производства" из-за ухудшения эпизоотической ситуации.

Дополнительным фактором для повышения цен являются вспышки птичьего гриппа, которые в настоящее время наблюдаются и в странах Европейского союза, являющихся основными поставщиками инкубационных яиц для российских бройлерных птицефабрик.

"Эта ситуация повлияла на поставки импортных инкубационных яиц на российский рынок и привела к необходимости скорректировать географию поставок. С учетом сложившейся ситуации, импорт инкубационных яиц был перераспределен на другие страны. При этом внутренние потребности обеспечиваются на 80% за счет собственного производства, и 20% - за счет импорта", - сообщает ведомство.

Для снижения зависимости отрасли от импортных инкубационных яиц планируется стимулировать развитие их собственного производства. В частности, в настоящее время готовится нормативно-правовой акт, предусматривающий возмещение капитальных затрат на строительство и модернизацию объектов по производству инкубационных яиц с 2022 года. Одновременно обсуждается поэтапное повышение ставки ввозной таможенной пошлины на эту продукцию: с 1 января 2022 года - с 0 до 5%, с 1 января 2023 года - до 15%.

Кроме того, разработан пакет дополнительных мер, направленных на сохранение финансовой устойчивости производителей и стабилизацию цен на мясо птицы и яйца. Среди них - увеличение предельного лимита по льготным краткосрочным кредитам для предприятий птицеводческой отрасли с 1 млрд до 1,5 млрд рублей на одного заемщика, пролонгация льготных инвесткредитов на срок до 12 лет предприятиям, пострадавшим от гриппа птиц. Еще одной мерой поддержки может стать компенсация части затрат на 1 килограмм произведенной и реализованной продукции.

Вместе с тем Минсельхоз напоминает, что птицеводческая отрасль в РФ ежегодно демонстрирует рост производства мяса и яиц. Это позволило выйти на полную самообеспеченность, при этом цены на данную продукцию в последние годы сохранялись на стабильном уровне, а в 2020 году были даже ниже, чем в 2019 году, отмечает ведомство.