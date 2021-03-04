Украина вошла в весну с рекордными запасами газа

Москва. 4 марта. INTERFAX.RU - Запасы в подземных хранилищах газа (ПХГ) Украины по состоянию на 1 марта составили 18,03 млрд куб. м, что является рекордным уровнем наполнения за последние 10 лет, превышающим прошлогодний показатель на 13%.

Как сообщается на сайте АО "Укртрансгаз" со ссылкой на оперативные данные компании, отбор газа в течение февраля тоже стал самым высоким за восемь лет, достигнув отметки в 2,9 млрд куб. м, что в 2,5 раза больше, чем в феврале 2020 года. В течение 16 дней подряд – с 6 по 21 февраля из газохранилищ ежесуточно отбирали более 100 млн куб. м газа.

Всего с начала отопительного сезона из газохранилищ было отобрано 10,23 млрд куб. м.

"В этом году последний месяц зимы стал одним из самых активных периодов по темпам отбора природного газа. В частности, активную роль на украинском газовом рынке играют нерезиденты. Они не только экспортируют газ, но и осуществляют между собой операции по купле-продаже газа в ПХГ в режиме таможенного склада, а также реализуют свои запасы резидентам", - приводятся в сообщении слова временно исполняющего обязанности генерального директора АО "Укртрансгаз" Сергея Переломы.

Он также отметил наличие большого интереса к украинским ПХГ со стороны иностранных игроков. По состоянию на 1 марта иностранные трейдеры сохраняли в ПХГ в режиме "Таможенный склад" 5,6 млрд куб. м газа, что в 6,3 раза больше, чем годом ранее. Из этого объема в режиме short haul (транзит на короткие расстояния) было накоплено 4,1 млрд куб. м.

В то же время компании-резиденты хранили в режиме "Таможенный склад" 0,55 млрд куб. м, что на 2,9% меньше, чем годом ранее. Из них объем газа, закачанного в ПХГ в режиме short haul, составлял 0,48 млрд куб. м.

Глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев ранее прогнозировал, что Украина выйдет из отопительного сезона 2020/2021 годов с запасами в ПХГ около 17 млрд куб. м.

В минувший отопительный сезон, длившийся с 1 ноября 2019 года по 26 марта 2020 года, запасы газа в ПХГ страны снизились на 6 млрд куб. м (с 21,784 млрд куб. м до 15,784 млрд куб. м). В межотопительный сезон 2020 года запасы в ПХГ Украины увеличились в 1,8 раза – с 15,784 млрд куб. м до 28,443 млрд куб. м.

В систему 12 подземных хранилищ "Укртрансгаза", 100% которого принадлежит НАК "Нафтогаз Украины", общей проектной емкостью 31 млрд куб. м, входят Бильче-Волицко-Угерское ПХГ (17,05 млрд куб. м), Угерское (1,9 млрд куб. м), Дашавское (2,15 млрд куб. м), Опарское (1,92 млрд куб. м), Богородчанское (2,3 млрд куб. м), Краснопартизанское (1,5 млрд куб. м), Солоховское (1,3 млрд куб. м), Олишевское (0,31 млрд куб. м), Пролетарское (1 млрд куб. м), Кегичевское (0,7 млрд куб. м), Краснопоповское (0,42 млрд куб. м) и Вергунское (0,4 млрд куб. м).