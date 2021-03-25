Сбербанк планирует получить годовую прибыль от использования ИИ в 80-85 млрд рублей

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - Сбербанк в 2021 году планирует получить прибыль от использования искусственного интеллекта в 80-85 млрд рублей, сообщил президент - председатель правления банка Герман Греф.

"У нас чистый операционный доход в этом году - 145 млрд рублей, из которых чистая прибыль будет примерно 80-85 млрд рублей (от искусственного интеллекта - ИФ)", - сказал он.

В 2020 году банк планировал получить прибыль от внедрения искусственного интеллекта 56 млрд рублей, а заработал в итоге 95 млрд рублей.