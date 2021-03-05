Годовая инфляция в РФ в феврале ускорилась до максимума с ноября 2016 года

Москва. 5 марта. INTERFAX.RU - Инфляция в РФ в феврале 2021 года ускорилась до 0,78% с 0,67% в январе, сообщил в пятницу Росстат. В годовом выражении инфляция ускорилась до 5,67% с 5,19% на конец января и 4,91% на конец декабря.

За январь-февраль 2021 года цены выросли на 1,46%. В феврале 2020 года инфляция равнялась 0,3%.

Инфляция в феврале значительно превысила ожидания - консенсус-прогноз экономистов по инфляции на февраль, подготовленный "Интерфаксом" в конце месяца, равнялся 0,6%, прогноз Минэкономразвития - 0,5-0,6%.

Это максимальное значение годовой инфляции с ноября 2016 года (тогда она равнялась 5,8%) и выше ожиданий ЦБ - председатель Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции 12 февраля заявляла, что годовая инфляция в России достигнет пика в районе 5,5% в начале марта, после чего начнет постепенно снижаться.

Таким образом, инфляция пока идет немного выше базового прогноза ЦБ, добавляя аргументов в пользу более раннего начала возвращения ставки в нейтральный диапазон (5-6%).

Базовый индекс потребительских цен, исключающий изменения цен на отдельные товары, подверженные влиянию факторов, которые носят административный, а также сезонный характер, в феврале составил 100,58% (в феврале 2020 года - 100,11%), в годовом выражении - 105,04% (102,4%).

Продовольственные товары в феврале 2021 года подорожали на 1,22% (в феврале 2020 года - на 0,57%), в том числе продовольственные товары без плодоовощной продукции подорожали на 0,62% (не изменились). В годовом выражении цены на продовольственные товары выросли в феврале на 7,72%.

Непродовольственные товары в феврале стали дороже на 0,58% (выросли на 0,04% в феврале 2020 года). Услуги в феврале подорожали на 0,44% (в феврале 2020 года - на 0,37%). Бензин в феврале подорожал на 0,9%.

Официальный прогноз правительства по инфляции на 2021 год равняется 3,7%.

Банк России на заседании совета директоров 12 февраля ожидаемо для рынка оставил неизменной ключевую ставку на уровне 4,25% на фоне ускорения годовой инфляции в конце прошлого года и начале этого. ЦБ тогда же повысил прогноз по инфляции на 2021 год до 3,7-4,2% с 3,5-4,0%.

При этом новая формулировка однозначно сигнализирует о прекращении цикла смягчения ДКП. Банк России заявил, что "будет определять сроки и темпы возврата к нейтральной денежно-кредитной политике, принимая во внимание по-прежнему высокую неоднородность текущих тенденций в экономике и динамике цен и с учетом фактической и ожидаемой динамики инфляции относительно цели, развития экономики на прогнозном горизонте, а также оценивая риски со стороны внутренних и внешних условий и реакции на них финансовых рынков".

"Мягкая денежно-кредитная политика вместе с пакетом антикризисных мер правительства способствовала восстановлению экономики после острой фазы кризиса. По нашим оценкам, мы считаем, потенциал для смягчения ДКП исчерпан. Ее дальнейшее смягчение могло бы привести к дополнительному росту проинфляционных рисков. При этом в среднем в течение 2021 года ДКП останется мягкой, поддерживая восстановление российской экономики", - подтвердила 12 февраля на брифинге Набиуллина окончание цикла смягчения ДКП.