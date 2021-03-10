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Банк России спрогнозировал ускорение инфляции до 4,2% к концу 2021 года

Москва. 10 марта. INTERFAX.RU - Инфляция в России к концу 2021 года может оказаться ближе к верхней границе диапазона 3,7-4,2%, вернется к цели в 4% в 2022 году, считает департамент исследований и прогнозирования ЦБ РФ.

"Опережающие индикаторы роста цен, в том числе цены производителей потребительских товаров и опросные данные предприятий, указывают на вероятное сохранение весной повышенных текущих месячных темпов роста цен (с поправкой на сезонность) вследствие роста издержек, в том числе связанных с перебоями в логистике поставок и перевозок. В результате увеличилась вероятность того, что к концу года инфляция окажется близко к верхней границе прогноза Банка России 3,7-4,2%, а возврат инфляции к 4,0% произойдет в 2022 году", - говорится в бюллетене "О чем говорят тренды".

Годовая инфляция в феврале 2021 года приблизилась к локальному пику, достигнув 5,7%, из-за сохранения повышенных текущих темпов роста цен с поправкой на сезонность, а также эффекта низкой базы февраля 2020 года, отмечают аналитики.

"Тем не менее высокие темпы роста цен в конце марта - апреле 2020 года в сочетании с уменьшением эффекта переноса в цены ослабления рубля приведут к замедлению годовой инфляции в апреле", - говорится в бюллетене.

На динамику потребительских цен в дальнейшем, по их мнению, будут оказывать влияние разнонаправленные факторы, связанные со спросом и предложением, постепенной нормализацией бюджетной политики, повышением экспортных и импортных цен в валютном выражении. "В результате действие этих групп факторов частично уравновесит друг друга", - считает департамент ЦБ.

"Сохраняющаяся мягкая ДКП продолжает выполнять свою контрциклическую функцию. С учетом временных лагов проводимая ДКП поддерживает условия для дальнейшего роста спроса в экономике в этом году. Однако по мере возврата экономики к потенциалу потребность в такой поддержке спроса будет сокращаться", - говорится в документе.

Банк России

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