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В совет директоров "Газпром нефти" может войти вторая женщина

Москва. 9 марта. INTERFAX.RU - Новыми кандидатами в совет директоров "Газпром нефти" выдвинуты зампред "Газпрома" Олег Аксютин и замглавы "Газпром нефти" Елена Илюхина, говорится в сообщении эмитента.

Илюхина может стать второй женщиной в совете директоров "Газпром нефти".

Совет директоров компании могут покинуть глава футбольного клуба "Зенит" Александр Медведев и первый замгендиректора "Газпром экспорта" Михаил Середа. Остальные участники СД могут остаться на своих местах.

В настоящее время в совет директоров кроме Медведева и Середы входят: глава "Газпрома" Алексей Миллер (председатель), глава "Газпром нефти" Александр Дюков, начальник департамента "Газпрома" Елена Михайлова, замначальника департамента "Газпрома" Владимир Алисов, генеральный директор ООО "РусХимАльянс" Кирилл Селезнев и независимый директор Валерий Сердюков. Также в числе членов СД - члены правления "Газпрома" Сергей Кузнец, Виталий Маркелов, Сергей Меньшиков и Фамил Садыгов, а также начальник департамента маркетинга "Газпрома" (314) Геннадий Сухов.

Основным акционером "Газпром нефти" является "Газпром", который контролирует чуть более 95% акций нефтяной компании.

Газпром Газпром нефть Елена Илюхина Олег Аксютин

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