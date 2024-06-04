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В совет директоров "Газпром нефти" на 14 мест выдвинули 15 претендентов

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Совет директоров "Газпром нефти" рекомендовал кандидатами в новый состав совета на 14 мест 15 претендентов, сообщается в материалах к годовому собранию акционеров компании.

В числе кандидатов: глава "Газпром нефти" Александр Дюков, глава "Газпрома" Алексей Миллер, зампреды концерна Олег Аксютин, Елена Илюхина, Виталий Маркелов, Фамил Садыгов; начальники департаментов Сергей Кузнец, Сергей Меньшиков, Вадим Симдякин; заместители начальника департамента Владимир Алисов и Светлана Антонова, советник предправления "Газпрома" Дмитрий Архипов, генеральный директор ООО "РусХимАльянс" Кирилл Селезнев, независимый директор Валерий Сердюков и руководитель проекта развития территории "Горская" Елена Михайлова.

Основным акционером "Газпром нефти" является "Газпром", который контролирует чуть более 95% акций нефтяной компании.

Александр Дюков Алексей Миллер Газпром РусХимАльянс Газпром нефть
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