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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 13:43Заразились
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ОЭСР улучшила прогноз роста мирового ВВП в 2021-2022 гг.

Москва. 9 марта. INTERFAX.RU - Перспективы мировой экономики заметно улучшились в последние месяцы, что позволяет повысить прогноз темпов роста ВВП на ближайшие два года, говорится в отчете Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).

Этому способствовало постепенное внедрение эффективных вакцин против COVID-19, выделение дополнительной финансовой поддержки в некоторых странах, а также признаки того, что глобальная экономика лучше справляется с мерами по ограничению распространения коронавирусной инфекции.

В результате ОЭСР ожидает теперь повышения глобального ВВП в 2021 году на 5,6% по сравнению с декабрьской оценкой в 4,2%. Прогноз на следующий год улучшен до 4% с 3,7%.

Падение по итогам 2020 года оценивается в 3,4%.

Ожидается, что к допандемийному уровню объем мировой экономики вернется к середине 2021 года. Тем не менее, во многих государств производство и доходы населения останутся ниже докоронавирусных отметок до конца 2022 года, отмечается в прогнозе организации.

В нем говорится также, что значительные риски остаются. "Более быстрый прогресс в развертывании вакцинации во всех странах позволит быстрее снимать ограничения, что повысит доверие и увеличит расходы, - полагают эксперты. - Медленный прогресс в вакцинации и появление новых вирусных мутаций, устойчивых к существующим препаратам, приведет к более слабому восстановлению экономики, более значительным потерям рабочих мест и большему количеству банкротств".

На сырьевых рынках начало проявляться ценовое давление из-за восстановления спроса и временных перебоев в поставках, но базовая инфляция остается умеренной, поскольку сдерживается наличием свободных производственных мощностей по всему миру, отмечается в сообщении.

ОЭСР улучшила прогноз роста ВВП США на 2021 год до 6,5% с 3,2%. В следующем году американская экономика, вероятно, увеличится на 4% против ранее предполагавшихся 3,5%. В 2020 году она снизилась на 3,5%.

По прогнозам, ВВП еврозоны в этом году повысится на 3,9% (ранее - 3,6%), в 2022 году - на 3,8% (3,3%). В прошлом году он рухнул на 6,8%.

Между тем оценка роста экономики Китая в 2021 году ухудшена до 7,8% с ранее ожидавшихся 8%. Прогноз на 2022 год оставлен без изменения - 4,9%. В 2020 году китайский ВВП увеличился на 2,3%.

Помимо КНР в 2020 году подъем экономики среди крупнейших мировых государств продемонстрировала только Турция (на 1,8%). На этот год прогноз повышения турецкой экономики составляет 5,9%, на 2022 год - 3%.

Созданная в 1961 году ОЭСР - одна из ведущих экономических организаций мира, которая включает 37 наиболее развитых государств.

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