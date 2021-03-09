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ОЭСР ухудшила прогноз роста ВВП России в 2021 году

Москва. 9 марта. INTERFAX.RU - Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) ухудшила прогноз роста ВВП России на 2021 год и повысила ожидания на 2022 год.

Согласно новой оценке, экономика страны в этом году увеличится на 2,7% против ожидавшихся в декабре 2,8%.

В следующем году предполагается подъем на 2,6% против прежнего прогноза в 2,2%, говорится в сообщении ОЭСР.

Ранее также стало известно, что ОЭСР повысила прогноз темпов роста мирового ВВП на ближайшие два года. Согласно новому прогнозу, организация ожидает теперь повышения глобального ВВП в 2021 году на 5,6% по сравнению с декабрьской оценкой в 4,2%. Прогноз на следующий год улучшен до 4% с 3,7%.

ОЭСР

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