Segezha Group для выкупа у несогласных с внутренней сделкой оценили в 124 млрд руб.

Москва. 9 марта. INTERFAX.RU - Лесопромышленный холдинг АФК "Система" Segezha Group, готовящийся к IPO, получил первую публичную оценку своей стоимости.

ООО "Эрнст энд Янг - оценка и консультационные услуги" оценивало акции АО "Сегежа Групп" для целей выкупа у акционеров, не согласных с внутригрупповой сделкой (присоединение ООО "УК "Сегежа Групп"), следует из раскрытия компании. Согласно отчету об оценке от 4 марта, она определена в размере 10,38 руб. за акцию.

Уставный капитал АО состоит из 11,94 млрд акций (по уставу компания вправе увеличить это число вдвое) номиналом 0,1 руб. Исходя из цены выкупа одной акции, без применения каких-либо поправочных коэффициентов, всю компанию можно оценить в 124 млрд рублей. Это соответствует почти $1,7 млрд исходя из курса ЦБ на дату подписания отчета об оценке.

Собрание акционеров для одобрения присоединения УК "Сегежа Групп" назначено на 9 апреля.

Предстоящее IPO Segezha Group рынок рассматривает как новый драйвер капитализации АФК "Система" вслед за сверхуспешным размещением маркетплейса Ozon. В январе, когда "Система" официально подтвердила, что готовит свой лесопромышленный актив к возможному IPO в 2021 году, аналитики Xtellus Capital оценивали этот бизнес примерно в $1 млрд. Оценка инвестбанка формировалась на основании того, что мультипликатор EV/EBITDA Segezha составляет 7,5, и прогноза по EBITDA на 2020 год в размере 16 млрд рублей.

Segezha Group на 98,3% принадлежит АФК "Система", 1,45% компании владеет ее руководитель Михаил Шамолин.