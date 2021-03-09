Кремль заявил, что кабмин контролирует ситуацию с ценами на продукты

Москва. 9 марта. INTERFAX.RU - Правительство держит под контролем ситуацию с ростом цен на продукты питания в России, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Мы видим, что, в целом, удается держать ситуацию под контролем", - сказал Песков журналистам во вторник.

По его словам, на рынке ощущается давление целого ряда факторов, что подталкивает уровень цен на продукты питания.

"В то же время правительство достаточно эффективно влияние этих факторов амортизирует", - заметил пресс-секретарь.

Ранее во вторник стало известно, что правительство РФ вводит постоянный мониторинг цен на потребительские товары и услуги, закрепив за ведомствами конкретный перечень товаров и услуг, стоимость которых они должны будут отслеживать. В случае ускоренного роста цен или рисков подорожания ведомства должны будут предлагать меры экономического реагирования.

Следить за ценами на продукты питания обязали Минсельхоз.