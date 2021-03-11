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Такси-сервис Gett задумался о выходе на биржу через слияние со SPAC

Москва. 11 марта. INTERFAX.RU - Сервис заказа такси Gett может получить статус публичной компании через слияние с special purpose acquisition company (SPAC), сообщило Sky News.

По данным источников издания, Gett находится на ранней стадии обсуждения потенциальной сделки, в том числе с инвестбанками. При этом никаких решений не принято: продолжать ли сделку через SPAC, либо проводить стандартное размещение акций на бирже. Также неясно, вступила ли уже Gett в переговоры с действующими SPAC.

Представитель Gett от комментариев изданию отказался.

Gett работает с 2010 года. Помимо России, сервис работает в Израиле, США и Великобритании.

По данным Crunchbase, с момента основания компания привлекла $928 млн от таких инвесторов как Сбербанк, Volkswagen Group, Access Industries Леонарда Блаватника и др.

В прошлом году Gett привлек $115 млн инвестиций от существующих и новых инвесторов.

В январе фонд VNV Global (владеет 5,6% Gett) в своем финансовом отчете сообщил, что по итогам 2020 года повысил оценку своей доли в сервисе на 44,7%. На 31 декабря 2020 года фонд оценил свою долю в Gett в $108,3 млн.

Соответственно, VNV Global оценил весь бизнес Gett в $1,93 млрд.

Если компания получит публичный статус через SPAC, то Gett с высокой долей вероятности будет оценена со значительной премией к этой оценке, отмечает Sky News.

В июне 2020 года Gett достигла прибыльности в каждой стране присутствия в отдельности. Ожидается, что в 2021 году компания получит положительный денежный поток.

Gett

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