Банк "Траст" подал иск к "Открытие холдингу" и его топ-менеджеру

Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - Банк "Траст" подал иск в Арбитражный суд Москвы к "Открытие холдингу", экс-главе банка "Открытие" Евгению Данкевичу, бывшему руководителю корпоративного подразделения банка "Открытие" Геннадию Жужлеву и бывшему члену правления "Открытие холдинг" Михаилу Назарычеву, говорится в сообщении "Траста".

Банк считает, что действия или бездействие этих лиц привели к повторной санации "Траста" в 2018 году.

Нанесенный ущерб, рассчитанный по формуле, предусмотренной законом о банкротстве, составляет 107,4 млрд рублей, отмечает банк.

"Мы продолжаем последовательную работу по расследованию обстоятельств, которые привели к краху банков "московского кольца". В прошлом году завершили подачу исков к их бенефициарам, сейчас предъявляем иски к иным лицам, которые на наш взгляд причастны к доведению этих банков до санации", - приводятся слова президента - председателя правления "Траста" Александр Соколов в сообщении.