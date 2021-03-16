Рубль вечером продолжил умеренно дорожать к доллару и евро

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - Доллар и евро несколько слабеют на Московской бирже во вторник вечером, рубль немного повышается к бивалютной корзине в ожидании итогов заседаний Банка России и Федеральной резервной системы (ФРС) позднее на этой неделе.

Курс доллара США составил 72,76 руб. в 19:00 по московскому времени, что на 4,75 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 86,55 руб., подешевев на 33,5 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 17,69 копейки - до 78,96 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль продолжает умеренно подрастать к доллару и евро на вечерних торгах. В центре внимания инвесторов на этой неделе - двухдневное заседание Федеральной резервной системы (ФРС) США и заседание Банка России. Итоги заседания ФРС будут подведены в среду, ЦБ РФ - в пятницу. Некоторые аналитики ожидают, что Федрезерв пересмотрит свой прогноз ВВП после принятия в США нового пакета стимулов объемом $1,9 трлн. Кроме того, инвесторы пытаются понять, когда ФРС начнет ужесточать денежно-кредитную политику, поэтому особое внимание будет приковано к пресс-конференции главы регулятора Джерома Пауэлла по итогам заседания.

Пауэлл вряд ли будет конкретен, но его выступление может оказать влияние на и без того волатильный рынок облигаций. Доходность десятилетних US Treasuries во вторник находится около 1,6% по сравнению с 1,61% на закрытие рынка в понедельник. В пятницу она обновила максимум более чем за год. Недавний скачок доходности гособлигаций вызвал рост доллара к большинству мировых валют, а также ротацию из акций роста, поскольку будущие денежные потоки компаний стали менее привлекательны по сравнению с другими активами, пишет CNBC.

Розничные продажи в США в феврале упали на 3% по сравнению с предыдущим месяцем. Темпы снижения стали максимальными за последние десять месяцев, то есть с апреля 2020 года. Эксперты в среднем прогнозировали менее значительное сокращение - на 0,5%.

Падение промпроизводства в США в феврале также стало максимальным за десять месяцев. Объем промышленного производства в стране в прошлом месяце снизился на 2,2% по сравнению с январем, говорится в отчете Федеральной резервной системы США. Консенсус-прогноз экспертов предусматривал повышение показателя на 0,3%, свидетельствуют данные Trading Economics.

Очередное заседание совета директоров по денежно-кредитной политике ЦБ РФ пройдет в пятницу, 19 марта. Игроки продолжают прогнозировать возможные действия регулятора, тем более, что ранее на прошлой неделе председатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина заявила в интервью одному из российских изданий, что Банк России не исключает повышения ставки уже в 2021 году. По ее словам, действия регулятора будут зависеть от поступающих данных.

"Мы ничего не исключаем, все зависит от данных. На сегодня мы видим устойчивое восстановление деловой активности и конечного спроса по широкому кругу секторов экономики. И отмечаем усиление инфляционного давления", - сказала глава ЦБ, отвечая на вопрос о том, возможно ли начало перехода к нейтральной политике уже в текущем году.

На предыдущем заседании, состоявшемся 12 февраля, Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 4,25% (на этом уровне она находится с 27 июля 2020 года).

Как рассказал в интервью "Интерфаксу" аналитик компании "КСП Капитал УА" Михаил Беспалов, на торгах во вторник рубль умеренно укреплялся, обновив при этом максимумы июля-августа прошлого года к доллару и евро. "Похоже, что фундаментальные факторы, включая относительно высокий уровень нефтяных цен, наконец начинают доминировать над фактором, связанным с перспективами ужесточения санкций, тем самым способствуя укреплению российской валюты. В качестве еще одного фактора, способного оказать положительное влияние на курс, выступает смена ожиданий относительно сроков возврата Банка России к нейтральной денежно-кредитной политике на фоне высокой инфляции в РФ, которая в феврале достигла отметки в 5,7% и, судя по недельным данным, продолжила расти и в марте. Хотя увеличение ключевой ставки уже на пятничном заседании представляется маловероятным, скорее всего, риторика регулятора ужесточится. В случае, если прогноз ЦБ по снижению инфляции после достижения ею пика в феврале-марте не оправдается, он, вероятно, перейдет к более решительным действиям уже на ближайших заседаниях", - говорит Беспалов.

Цены на нефть эталонных марок увеличили потери в ходе торгов во вторник. Обеспокоенность инвесторов, в частности, вызывает приостановка применения вакцины от коронавируса производства AstraZeneca в некоторых европейских странах, включая Германию, Францию, Италию и Испанию.

Стоимость майских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:01 по московскому времени во вторник уменьшилась на 0,9% - до $68,26 за баррель. Цена фьючерсов на нефть WTI на апрель на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени снизилась на 1,22% - до $64,59 за баррель.

Помимо этого, активный приток иранской нефти в Китай в последние недели вытесняет импорт из других стран и угрожает усилиям ОПЕК+ по сокращению предложения на рынке, пишет Bloomberg. По данным трейдеров и аналитиков, на которые ссылается агентство, Китай, являющийся крупнейшим в мире импортером нефти, в данный момент закупает около 1 млн баррелей в сутки нефти, конденсата и мазута из Ирана.

Иран входит в ОПЕК, но не участвует в сделке ОПЕК+ по сокращению добычи. Предпочтение, которое Китай отдает дешевой иранской нефти, приводит к снижению спроса на нефть из других стран ОПЕК, таких как Ангола, а также из Норвегии и Бразилии, хотя характеристики нефти из этих стран не идентичны.

Многие нефтеперерабатывающие компании и трейдеры опасаются закупать иранскую нефть из-за санкций США, которые могут привести к лишению их доступа к американской банковской системе.

"Как ожидалось, цены на нефть Brent не смогли идти выше $70 за баррель в отсутствие идей. При этом проблемы с разворачиванием вакцинации в Европе выходят на первый план, что явно тормозит перспективы восстановления экономики. Сегодня в фокусе статистика по запасам нефти и нефтепродуктов от API - ждем роста запасов нефти и загрузки НПЗ, но все это в рамках восстановления отрасли после аномальных холодов. Мы считаем, что цены на нефть Brent сегодня останутся под давлением на фоне ожидаемых слабых данных по запасам и на фоне исчерпания идей для роста. А в целом к концу недели рассчитываем на снижение к $65 за баррель", - подчеркивает управляющий эксперт Промсвязьбанка Екатерина Крылова.

Банк России во вторник, 16 марта, провел традиционный недельный депозитный аукцион, в ходе которого банки разместили в ЦБ РФ 1 трлн 424,4 млрд рублей (при лимите 1 трлн 770 млрд рублей и спросе 1 трлн 424,4 млрд рублей) в среднем по ставке 4,22% годовых. На недельном депозитном аукционе, состоявшемся 9 марта, банки разместили 1 трлн 869,1 млрд рублей (при лимите 1 трлн 930 млрд рублей и спросе 1 трлн 869,1 млрд рублей) в среднем по ставке также 4,22% годовых.

ЦБ РФ 16 марта также провел размещение 43-го выпуска купонных облигаций Банка России (КОБР) объемом 1 млрд 401,3 млн рублей по номиналу. Средневзвешенная цена составила 100,0001% от номинала.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 до 11:30) ЦБ РФ опустил официальный курс доллара на 17 марта на 26,98 копейки, до 72,9619 руб., и уменьшил курс евро на 36,56 копейки, до 86,9852 руб.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах "Московской биржи" опустился во вторник на 30,11 копейки по отношению к понедельнику и составил 72,8394 руб. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 уменьшился на 30,19 копейки и составил 72,8176 руб. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $3 млрд 796,29 млн, из которых $800,783 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $2 млрд 995,507 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" снизился на 28,04 копейки, до 86,9772 руб. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" к 19:00 отступил на 33,43 копейки и составил 86,8712 руб. Объем торгов евро к этому моменту составил EUR403,979 млн, из которых EUR135,496 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR268,483 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке краткосрочных межбанковских кредитов немного изменились во вторник, в то время как ставки на рынке среднесрочных (3-6 месяцев) МБК остались на уровне предыдущего торгового дня. Ставка MosPrime Rate "овернайт" опустилась на 1 базисный пункт (б.п.) - до 4,31% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок поднялась на 2 б.п. - до 4,41% годовых, ставка на срок 1 месяц увеличилась на 1 б.п. - до 4,69% годовых. Ставки на сроки 3 и 6 месяцев остались на прежних уровнях - 4,83% и 4,93% годовых.