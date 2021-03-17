Доля Михаила Шамолина в Segezha Group приблизится к 3%

Москва. 17 марта. INTERFAX.RU - Доля президента Segezha Group Михаила Шамолина в капитале компании, готовящейся к IPO, удвоится по итогам реализации нового этапа программы мотивации.

Шамолин перешел в лесопромышленный холдинг АФК "Система" с поста главы материнской компании в марте 2018 года, при этом сразу сообщалось, что он станет миноритарием Segezha. Основной владелец "Системы" Владимир Евтушенков говорил, что у Шамолина опцион на 5%, однако пакет в размере 1,45%, появившийся у Шамолина весной 2019 года, до сих пор не менялся.

Как следует из консолидированной отчетности за 2020 г, опубликованной Segezha, долгосрочная программа мотивации Шамолина предусматривает выплату вознаграждения формально в денежной форме, но фактически в форме акций.

По факту выполнения KPI Segezha Group за 2018 год Шамолин получил вознаграждение в размере 130,76 млн рублей. Средства были направлены на приобретение 1,45% акций компании. По результатам работы в 2020 году совет директоров одобрил аналогичную выплату, которая также пойдет на приобретение 1,45% акций компании, говорится в отчете. По условиям программы, вся сумма вознаграждения должна в трехдневный срок перечисляться в оплату причитающихся Шамолину акций.

Согласно долгосрочной программе мотивации, президент Segezha Group может претендовать максимум на 5% компании: либо через три годовых транша при выполнении холдингом KPI, либо разово - при проведении IPO или сделки по продаже доли в компании на определенных условиях. Пока Шамолин получает акции по первому предусмотренному варианту. При этом в 2019 году, согласно отчетности Segezha, KPI не были выполнены - соответственно, из трех годовых траншей вознаграждения Шамолин получил только два.

Основным акционером Segezha Group является ПАО АФК "Система" с долей 98,3%, еще 0,22% - у управляющего партнера АФК Али Узденова.

В январе АФК "Система" сообщила, что готовит лесопромышленный холдинг к IPO в 2021 году при наличии рыночных условий.