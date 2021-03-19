Nordgold по итогам 2021 года направит на дивиденды минимум $400 млн

Москва. 19 марта. INTERFAX.RU - Совет директоров золотодобытчика Nordgold утвердил новую дивидендную политику.

Как сообщила компания, по итогам 2021 года Nordgold распределит в качестве дивидендов как минимум $400 млн, которые будут выплачены двумя равными частями по итогам полугодовых и годовых результатов.

Начиная с 2022 года Nordgold намерен направлять на дивиденды минимум 50% свободного денежного потока до учета капитальных вложений в развитие, при условии, что отношение чистого долга к EBITDA будет не выше 1,5х.

Также Nordgold сообщил об изменениях в совете директоров, в результате которых пять мест из девяти получили независимые директора.

В 2020 году Nordgold произвел 1 млн 45,6 тыс. унций аффинированного золота, что лишь незначительно превышает результат 2019 года. При этом выручка выросла на 29%, до $1,861 млрд.

Скорректированный показатель EBITDA вырос на 52%, до $1,017 млрд. Чистая прибыль увеличилась почти в четыре раза, до $578 млн.

Как говорится в материалах Nordgold, совет директоров принял решение выплатить по итогам 2020 года 0,2 цента на акцию на общую сумму $0,8 млн.

Основным бенефициаром Nordgold с долей 99,9% является семья Алексея Мордашова.

Nordgold замыкает топ-5 золотодобытчиков РФ. Также в группу входят активы в Казахстане, Гвинее и Буркина-Фасо.