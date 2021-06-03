Nordgold анонсировал размещение на LSE и Мосбирже

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - Золотодобытчик Nordgold официально объявил, что проведет размещение на LSE и Мосбирже. В компании ожидают, что после re-IPO free-float составит как минимум 25%.

В размещении будут участвовать действующие акционеры, допэмиссия не предусмотрена

Nordgold рассчитывает на включение бумаг в индексы FTSE после re-IPO.

Организаторами размещения выступает Citigroup, J.P. Morgan, "ВТБ Капитал", BMO Capital, Credit Suisse, Газпромбанк и Renaissance Securities.

Основным бенефициаром Nordgold с долей 99,9% является семья Алексея Мордашова.

Nordgold замыкает топ-5 золотодобытчиков России. Также у группы есть активы в Казахстане, Гвинее и Буркина-Фасо.