Правительство РФ утвердило долгосрочную программу развития СПГ

Москва. 22 марта. INTERFAX.RU - Правительство РФ утвердило долгосрочную программу развития крупнотоннажного сжиженного природного газа (СПГ). Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами.

"Утверждена долгосрочная программа развития производства сжиженного природного газа. Она создаст дополнительные возможности для газификации территорий страны, в том числе Дальнего Востока и Арктики. Это приоритетная задача, которая была поставлена президентом", - сказал премьер.

Он напомнил, что ранее была принята пятилетняя "дорожная карта" развития рынка сжиженного природного газа в его малотоннажном сегменте.

"Программа основана на комплексном подходе, направлена на диверсификацию источников поставок газа, и прежде всего активное использование ресурсов арктического шельфа и Дальнего Востока. За 15 лет мощности по производству сжиженного природного газа должны вырасти в три раза. Для этого будут созданы привлекательные условия для инвесторов, которые реализуют проекты в этой сфере, а также в смежных отраслях. Кроме того, будут усовершенствованы механизмы государственного регулирования, чтобы стимулировать более широкое использование отечественных технологий в газовой отрасли", - сказал премьер.

"Одновременно с ростом производства СПГ планируется создать базу для увеличения его потребления, развивать инфраструктуру для автономной газификации территорий. Расширять меры господдержки для более эффективного и активного применения газомоторного топлива в транспортном комплексе. Важно наращивать и экспорт, учитывая, что спрос на сжиженный природный газ в мире демонстрирует активный рост, в том числе из-за его высокой экологичности. Всё это будет способствовать развитию газовой отрасли, промышленности, укрепит экономику регионов и ускорит их газификацию, поможет быстрее получить конкретные результаты для достижения национальных целей развития, поставленных президентом", - подытожил он.

Как сообщалось, поручение разработать программу премьер Мишустин дал по итогам поездки на Дальний Восток в августе 2020 года. Производство СПГ России до 2035 года может достигнуть 140 млн т. Реализация потенциальных СПГ-проектов позволит России к 2035 году почти в три раза увеличить объем производства СПГ и дополнительно добыть и монетизировать 2,5 трлн куб. м газа до 2040 года. Кроме того, это обеспечит около $150 млрд дополнительных инвестиций в российскую экономику к 2030 году. Среди потенциальных крупных СПГ-проектов в проекте программы выделяется более 10 заводов, которые на сегодня находятся в различной степени проработки.

Как сообщила пресс-служба правительства, до 2035 года объём производства сжиженного природного газа (СПГ) в России может увеличиться почти в три раза и достичь 140 млн т - такое целевое значение заложено в программе.

Меры повышения конкурентоспособности

В документе представлены различные мероприятия, направленные на повышение конкурентоспособности отрасли. В частности, предлагается выравнять условия господдержки СПГ-проектов, реализуемых в одинаковых климатических зонах, проводить регулярный мониторинг строящихся крупнотоннажных производств. Также будут разработаны стимулы для геологоразведки в Арктике, что, как ожидается, позволит открыть новые месторождения.

Важнейшей предпосылкой для развития станет расширение использования российских технологий. Речь идёт об оборудовании, предназначенном для сжижения и очистки газа, специальных компрессорах, криогенных агрегатах, автономных СПГ-энергетических комплексах и интегрированных системах управления. Российским компаниям, которые могут производить такое оборудование, будут предложены меры господдержки.

Ещё одно направление работы - малотоннажное производство СПГ. Реализация проектов в этой сфере ускорит газификацию регионов, обеспечит энергией объекты, расположенные вдали от магистральных газопроводов.

"В целом выполнение программы поможет раскрыть ресурсный потенциал Ямала, Гыдана и севера Красноярского края, а также - в перспективе - арктического шельфа, привлечь новых инвесторов и нарастить экспорт российского СПГ. Это в свою очередь позволит создать тысячи рабочих мест, повысить уровень жизни на местах", - отмечают в кабинете министров.

Утвержденная 22 марта программа развития производства сжиженного природного газа в России предполагает наиболее активную фазу создания СПГ-кластеров в ближайшие 5-15 лет, заявил вице-премьер Александр Новак в ходе совещания у Мишустина.

Новак напомнил, что потенциальными точками производства крупнотоннажного СПГ с учетом ресурсной обеспеченности и логистической доступности для газовозов станут, в первую очередь, месторождения полуостровов Ямал и Гыданский, а также побережье Дальнего Востока, включая остров Сахалин, побережья Охотского моря и Северного Ледовитого океана, север Красноярского края, шельфовые проекты. В частности, в Мурманской области "НОВАТЭК" строит центр строительства крупнотоннажных морских сооружений, а на Дальнем Востоке – судостроительный комплекс "Звезда" компании "Роснефть". Также рассматривается возможность запуска газохимических производств на базе СПГ-кластеров.