Экспорт сахара из России сократится до 300 тысяч тонн

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - Международная организация по сахару (ISO) оценивает производство сахара в России в сезоне 2020-2021 годах (длится с октября по сентябрь) в 5,13 млн тонн и прогнозирует экспорт - в 300 тыс. тонн.

Запасы на начало сезона составляли 3,23 млн тонн, прогноз на конец сезона - 2,16 млн тонн, говорится в обзоре организации. Потребление сахара в России оценивается в 5,9 млн тонн.

В предыдущем сезоне (2019-2020 годы) производство сахара в России составило 7,9 млн тонн (при внутреннем потреблении в 5,932 млн тонн), экспорт - 1,7 млн тонн.

В 2019 календарном году Россия собрала рекордный урожай сахарной свеклы - 54,4 млн тонн. В 2020 году ее урожай снизился до 32,4 млн тонн, производство свекловичного сахара - до 5,8 млн тонн (на 20,2%). Потребительские цены на сахар в прошлом году выросли на 64,5% (данные Росстата).

По прогнозу Минсельхоза, в 2021 году посевные площади под сахарной свеклой будут расширены на 14,4%, ее производство составит не менее 40 млн тонн, сахара - около 6 млн тонн.