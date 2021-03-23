В Минфине сочли сложным региональный принцип продления льготной ипотеки

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - Власти рассматривают разные варианты продления программы льготной ипотеки, сохранение программы только в отдельных регионах, как предложил Центробанк, может привести к скачку цен на рынке недвижимости в этих субъектах РФ, заявил журналистам замминистра финансов Алексей Моисеев.

Программа льготной ипотеки на новостройки по ставке до 6,5% годовых заработала в середине апреля 2020 года и должна была завершиться 1 ноября. Впоследствии программа была продлена до 1 июля 2021 года, что привело к росту цен на недвижимость в ряде регионов на фоне повышенного спроса на жилье. Сейчас правительство обсуждает вопрос продления программы.

"Пока решения нет. Сам принцип еще не определен. (...) И даже сам факт продления пока еще не является фактом. Рассматривается ряд всевозможных вариантов и там их очень много. Я их даже не буду перечислять. Пока решения никакого нет. Там разные варианты. И по срокам тоже разные варианты рассматривают", - заявил Моисеев.

По мнению ЦБ, программа может быть сохранена и до конца 2021 года, но только в ограниченном количестве регионов, где ее реализация не привела к разгону цен на жилье (регулятор называл 24 региона).

"Мне лично региональный принцип кажется сложным в реализации. Потому что, если мы оставим какое-то количество регионов, например, те, которые Центральный банк определил, там сразу начнется "бум". Если он там разовьется, то тогда надо у них там сворачивать и в другие регионы переходить. Так же отрасль не может работать. Понятно, что строительная отрасль не может работать в условиях такой нестабильности. Если мы какие-то регионы отберем, мы должны сказать, что это на какой-то длительный период времени", - указал замминистра.

"Здесь я не очень понимаю, как это будет работать, но сама идея заманчива – стимулировать только там, где нет роста цен, где нет спроса. Очевидно, качество жилья надо повышать во всех субъектах. Понятно, что есть субъекты, где и без нашей помощи все произойдет – например, в Москве, а есть, в которых, конечно, необходима помощь. Собственно, дальневосточная ипотека этому пример", - заявил Моисеев.